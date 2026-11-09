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Delgado (Frente Amplio) dice que no se lograron los avances deseados en vivienda por el "ritmo caribeño" del PSOE

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El candidato de Frente Amplio por Madrid Emilio Delgado ha reconocido que la vivienda fue una de las materias en las que su partido no ha logrado los avances deseados durante el gobierno de coalición y se ha referido al "ritmo caribeño" de su socio del gobierno, el PSOE, en esta materia de vivienda.

Delgado, que ha visitado la capital soriana para apoyar al número dos al Senado, el soriano Mauel Madrid, ha reconocido sus diferencias con el PSOE, así como el papel de la oposición de PP, Vox y Junts en dicha materia.

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El candidato de Frente Amplío0 se ha referido a medidas como la de los alquileres indefinidos, algo que su Pedro Sánchez rechazó hace "apenas un año" y que ahora defiende, y ha aseverado que ha sido su partido el que ha ido "arrastrando" al PSOE hacia posiciones que hacen considerar la vivienda "más como un derecho que como un activo financiero".

Emilio Delgado ha defendido la vivienda pública y ha lamentado que la vivienda ya sea "más para especular que para vivir" al estar "en manos del mercado que expulsa a la gente de sus casas", por lo que ha recordado que la lucha contra la especulación es uno de los ejes de lass propuestas de Frene Amplçio así como la redistribución de la riqueza.

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GOBIERNO DE COALICIÓN.

Por otro lado, Emilio Delgado no ha ocultado los datos macroeconómicos positivos que reivindica el PSOE y los avances de los gobiernos de coalición, aunque considera que son "insuficientes para los que no pueden pagar una vivienda", en materia de empleo, salario mínimo y pensiones.

En este sentido Delgado ha acusado a la derecha de bloquear medidas en materia de vivienda y en apoyar a la patronal para oponerse a las subidas salariales, por lo que ha recalcado que el país "no puede retroceder 50 años" pero tampoco conformarse "con lo que hay en la actualidad".

En esta línea, Emilio Delgado ha advertido de una posible "involución democrática" si PP y Vox llegan al Gobierno.

Por su parte, el candidato de Frente Amplio al Senado, que concurre como número dos en la candidatura conjunta con el PSOE, Manuel Madrid, ha explicado su decisión de volver a la primera línea política por su "temor" a un Gobierno de la derecha ya que su intención era dedicarse a leer, dar paseos y a la música

Asimismo, Madrid ha dicho que el acuerdo de listas conjuntas Beneficia a "ambas formaciones" ya que sumar votos servirá para ampliar la representación en el Senado.

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