Caro: "Esta victoria es para De Miguel, y para la afición y los compañeros del Tenerife"

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Las Palmas de Gran Canaria, 9 nov (EFE).- El guardameta de la UD Las Palmas José Antonio Caro tuvo un recuerdo especial para Jesús de Miguel, jugador fallecido el pasado martes en Tenerife, y para los futbolistas del conjunto blanquiazul, tras ganar este lunes al CD Eldense en el Estadio de Gran Canaria (2-0), en la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion.

"Nuestro pensamiento ha estado hoy con la familia de Jesús de Miguel, con sus amigos, la afición y los compañeros del Tenerife. Esta desgracia ha hecho que nos unamos mucho más, y esta victoria es para De Miguel", manifestó al término del choque a los medios oficiales de la UD Las Palmas.

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Caro considera que el triunfo, aunque llegó con dos goles en el tiempo añadido, fue "muy merecido", en un partido en el que fueron "de menos a más", y tras una segunda parte en la que encontraron su "identidad" de juego, "y las ventajas que da jugar con el tercer hombre; hemos hecho un trabajo increíble".

El guardameta onubense destacó también los goles anotados en la prolongación del choque por dos jugadores veteranos y de la casa como Álex Suárez y Jefté Betancor, quienes tienen "un sentimiento de pertenencia que tratan de inculcarnos a los que somos de fuera". EFE

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rg/jl