Espana agencias

Caro: "Esta victoria es para De Miguel, y para la afición y los compañeros del Tenerife"

Guardar

Las Palmas de Gran Canaria, 9 nov (EFE).- El guardameta de la UD Las Palmas José Antonio Caro tuvo un recuerdo especial para Jesús de Miguel, jugador fallecido el pasado martes en Tenerife, y para los futbolistas del conjunto blanquiazul, tras ganar este lunes al CD Eldense en el Estadio de Gran Canaria (2-0), en la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion.

"Nuestro pensamiento ha estado hoy con la familia de Jesús de Miguel, con sus amigos, la afición y los compañeros del Tenerife. Esta desgracia ha hecho que nos unamos mucho más, y esta victoria es para De Miguel", manifestó al término del choque a los medios oficiales de la UD Las Palmas.

PUBLICIDAD

Caro considera que el triunfo, aunque llegó con dos goles en el tiempo añadido, fue "muy merecido", en un partido en el que fueron "de menos a más", y tras una segunda parte en la que encontraron su "identidad" de juego, "y las ventajas que da jugar con el tercer hombre; hemos hecho un trabajo increíble".

El guardameta onubense destacó también los goles anotados en la prolongación del choque por dos jugadores veteranos y de la casa como Álex Suárez y Jefté Betancor, quienes tienen "un sentimiento de pertenencia que tratan de inculcarnos a los que somos de fuera". EFE

PUBLICIDAD

rg/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 9 de noviembre

Juegos Once compartió la combinación ganadora de su último sorteo. Revísela ahora mismo

Cupón Diario de la Once: comprueba los ganadores del 9 de noviembre

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez, en La Séptima: “Vamos a una mayoría progresista”

Quedan 20 días para las elecciones generales del 29-N y dos para la huelga general convocada para este miércoles, justo dos días antes del arranque oficial de la campaña electoral

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez, en La Séptima: “Vamos a una mayoría progresista”

Ocho momentos clave de Santiago Abascal en ‘La Revuelta’ con David Broncano: del “nuestro público te hubiera abucheado” al “no has tenido huevos”

Al finalizar la entrevista, Broncano le ha dicho a Abascal que “no iba a desearle suerte”, a lo que el político le ha respondido: “Yo sí, porque vas a necesitarla. Me sale el punto cómico que tú has perdido en esta entrevista”

Ocho momentos clave de Santiago Abascal en ‘La Revuelta’ con David Broncano: del “nuestro público te hubiera abucheado” al “no has tenido huevos”

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Aquí los resultados del sorteo dados a conocer por las Loterías de Catalunya; descubra si ha sido uno de los ganadores

Lotería 6/49: jugada ganadora y resultado del último sorteo

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 5
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez, en La Séptima: “Vamos a una mayoría progresista”

Elecciones generales 29-N, en directo: Pedro Sánchez, en La Séptima: “Vamos a una mayoría progresista”

Francia investiga a la Guardia Revolucionaria de Irán por los ciberataques a supermercados europeos

Por qué hay huelga general el 11 de noviembre: de la acampada en la Puerta del Sol a un paro nacional por la vivienda, los salarios y los precios

El Supremo rechaza prohibir el voto a los hijos de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’ para no comprometer la seguridad de las elecciones

Así está siendo el operativo de la Policía Nacional para desalojar los campamentos levantados por el Gobierno en Ceuta para acoger migrantes

ECONOMÍA

El capital extranjero se lanza a por el ‘ladrillo’ español: la inversión en inmobiliario fue de 2.540 millones en 2025, un 7,3% más

El capital extranjero se lanza a por el ‘ladrillo’ español: la inversión en inmobiliario fue de 2.540 millones en 2025, un 7,3% más

Madrid desbanca a Milán y se convierte en la ciudad más cara de España e Italia para comprar vivienda

El alquiler tradicional pierde la batalla en España: ya hay más anuncios de habitaciones y de pisos de temporada que de vivienda habitual

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 9 de noviembre

Óscar Vara, economista: “Los europeos somos como la parte central de un bocadillo: nuestra defensa depende de EEUU y nuestra economía, en gran medida, de comprar barato a los chinos”

DEPORTES

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

La reflexión de Rafa Nadal sobre los jóvenes de hoy en día: “La vida siempre ha sido difícil y no lo es más hoy que ayer”

Diego Poncelet, el skater que ha pulverizado el récord de velocidad a 151,83 km/h: “Una tranquilidad muy profunda, me parecía que iba más lento”

Julián Álvarez sale aún más señalado del Metropolitano

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Atlético de Madrid en LaLiga

El FC Barcelona sigue siendo el rey: un doblete de Fermín y dos errores de Julián Álvarez sentenciaron al Atlético de Madrid