Álvarez (UGT) cree que Cataluña será una de las comunidades con mayor apoyo a la huelga

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Barcelona, 9 nov (EFE).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se ha mostrado este lunes "convencido" de que Cataluña será una de las comunidades autónomas con mayor seguimiento de la huelga general de este miércoles, al existir "un consenso social amplísimo" sobre su conveniencia.

En declaraciones a los medios de comunicación en Barcelona junto con el secretario general de UGT Cataluña, Camil Ros, Álvarez ha afirmado que si hay una comunidad donde existe el "convencimiento" de que hay que ir a la huelga ésta es Cataluña, con "un consenso social amplísimo" sobre su conveniencia y sus razones.

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Álvarez ha retado a las fuerzas políticas que se oponen al paro general a mostrarse en contra de la subida de los salarios o a decir abiertamente que las pensiones tienen que privatizarse, como, según él, defienden la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, o dice Vox: "A la hora de la verdad dicen lo mismo", ha criticado.

El dirigente sindical ha señalado que una encuesta de UGT sitúa en un 72 % el porcentaje de ciudadanos que creen que hay razones para convocar la huelga, y ha añadido que "desde el año 1988 no se había visto una conciencia ciudadana como la de esta huelga".

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También ha dicho que hay gente que no va a ir a la huelga por "miedo" o "porque no llegan a final de mes" y ha recordado que las "empresas que coaccionen pueden ser denunciadas" y que el mismo sindicato llevará esos casos a la Inspección de Trabajo.

En la intervención, ha asegurado que la huelga también interpela al "Gobierno" y a "todas las administraciones públicas", y ha pedido un "gran pacto de Estado por la vivienda", además de "congelar" y "regular" los precios de los alquileres: "Nuestro país tiene que salir de la pesadilla que representan los fondos de inversión".

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Además, ha exigido medidas como hacer desaparecer los alquileres turísticos, poner límites a la venta de viviendas de protección pública, y subir los salarios, mientras que ha reclamado que la CEOE negocie el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC).

"Este país está ganando más dinero que nunca. Hay que subir los salarios. La CEOE no puede escudarse en que es una huelga política", ha subrayado.

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Preguntado por la propuesta de la candidata del Frente Amplio a la presidencia del Gobierno, Ada Colau, de gravar las grandes fortunas, Álvarez ha evitado decir si estaba de acuerdo con ella, pero ha admitido que "las políticas fiscales se tienen que revisar", y que, "en todo caso, lo que es evidente es que los muy ricos pagan poco". EFE