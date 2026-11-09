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2-0. Dos goles en el tiempo de prolongación dan la victoria a Las Palmas

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Las Palmas de Gran Canaria, 9 nov (EFE).- La UD Las Palmas venció al CD Eldense (2-0) con sendos tantos en el tiempo de prolongación, en lo que supone su tercer triunfo liguero consecutivo y segundo con el entrenador catalán Albert Sánchez, quien se estrenaba en el Estadio de Gran Canaria, en una noche emotiva, con el recuerdo presente de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife, fallecido el pasado martes.

Ambos equipos tributaron un homenaje al malogrado jugador madrileño y a continuación honraron su memoria con un encuentro de fútbol igualado, cerrado en muchas fases, y que finalmente se decidió en el tiempo añadido, primero con un tanto de Álex Suárez, con el pie y en posición de ariete, y a continuación con otro de Jefté Betancor.

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El Eldense vio así cómo se le escapaba un punto en el tiempo que se tuvo que recuperar por la amplia revisión de un gol que le fue anulado al comienzo de la segunda parte.

La mayor complicación que tuvo que afrontar el equipo de Javi Calleja en el periodo inicial fue la acumulación de futbolistas con tarjetas amarillas, en un partido con poca fluidez y de ritmo bajo.

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Mucho más abierta resultó la segunda mitad, en la que Jesús Clemente introdujo el balón en la portería de Caro en el minuto 53 con un remate a la media vuelta a la escuadra, pero tras una larga deliberación y consulta en el monitor del VAR, el árbitro anuló el tanto por un fuera de juego previo de un jugador visitante que intervino en un bloqueo.

Cuando el choque parecía encaminado al empate sin goles, llegaron dos casi consecutivos, que decantaron el triunfo para los amarillos.

Un centro raso de Iván Jaime desde la izquierda, tras combinar con Sandro, lo remató Álex Suárez en posición de delantero centro. El defensa central grancanario mostró una camiseta de Jesús de Miguel en su celebración.

Y sin tiempo para digerir el tanto, el Eldense encajó el segundo tras un balón de Sandro al espacio que Jefté enganchó con un fuerte disparo, que tras rozar en Álex Serra acabó en la escuadra para terminar de fulminar a un Eldense que no mereció tamaño castigo.

- Ficha técnica:

2. Las Palmas: Caro; Pezzolesi, Álex Suárez, Herzog, Andrés Rodríguez (Adrián Rodríguez, min. 68); Kirian, Loiodice, Manu Fuster (Ale García, min. 68); Iván Jaime, Jesé (Jefté, min. 77) y Miyashiro (Sandro, min. 84).

0. Eldense: Ramón Vila; Clemente, Álex Serra, Iker Recio, Larios; Justin, Bustillo (Guirao, min. 87); Fidel (Olabarrieta, min. 66), Roberto López (Jordi Martín, min. 66), Rastrojo (Pau Cabanes, min. 66); y Carmona (Waldo Rubio, min. 72).

Goles: 1-0, min. 90+5: Álex Suárez. 2-0, min. 90+8: Jefté.

Árbitro: Eder Mallo Fernández (Comité de Castilla-León). Mostró tarjeta amarilla a los jugadores locales Álex Suárez (min. 68) y Jefté (90+8), y a los visitantes Roberto López (30), Justin (31), Clemente (35), Larios (60), Álex Serra (80), Jordi Martín (90) e Iker Recio (90), así como al entrenador, Javi Calleja (24).

Incidencias: partido de la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion 2026-2027 disputado este lunes en el Estadio de Gran Canaria ante 12.301 espectadores (38 por ciento del aforo). Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Jesús de Miguel, futbolista del CD Tenerife. En el minuto 9 se detuvo el juego para homenajear al jugador madrileño, quien portaba ese dorsal en el equipo tinerfeño. EFE

rg/jl

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