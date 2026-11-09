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0-0. La falta de puntería condena a Sabadell y Real Sociedad B al empate sin goles

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Sabadell (Barcelona), 9 nov (EFE).- El Sabadell y la Real Sociedad B firmaron tablas (0-0) este lunes en el Estadi Nova Creu Alta en un encuentro disputado, con ocasiones claras para ambos conjuntos, pero en el que la falta de acierto ante la portería rival impidió que ninguno pudiera llevarse la victoria.

El reparto de puntos mantiene al conjunto arlequinado en la decimotercera posición, en una zona intermedia de la clasificación y a cuatro puntos de los puestos que dan acceso a las eliminatorias de ascenso. Por su parte, el filial donostiarra sumó un punto que le permite salir de la zona de descenso.

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Sobre el césped, el Sabadell estuvo cerca de adelantarse en los primeros compases tras un error de Beitia en una cesión hacia Olasagasti. Rahmani, atento para interceptar el pase, se hizo con el balón y encaró al guardameta, pero su intento de vaselina se marchó fuera.

El primer tiempo transcurrió con mucha disputa y poca continuidad, salpicado de acciones aisladas de ambos equipos. El Sabadell encontró en las acciones a balón parado su principal argumento ofensivo, mientras que el filial de la Real Sociedad buscó explotar la banda derecha, donde la velocidad de Díaz generó algunos problemas a la defensa arlequinada.

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La ocasión más clara llegó, no obstante, al filo del descanso. Un envío largo de Fornés buscó a Valles, pero Beitia interceptó el balón con el codo. El colegiado Dámaso Arcediano señaló penalti en primera instancia, aunque el VAR le advirtió de que el contacto se había producido fuera del área.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro se abrió y el conjunto vasco comenzó a encontrar espacios. En una de sus llegadas, Soroeta se plantó mano a mano con Fuoli, pero su remate se estrelló en el larguero. Poco después, Rupérez puso un centro raso que Gorka Carrera, en su primer contacto con el balón, convirtió en gol. Sin embargo, el tanto fue anulado por fuera de juego.

Dos serios avisos que obligaron al Sabadell a emplearse a fondo en defensa durante los minutos de mayor presión visitante. Con el paso del tiempo, el conjunto arlequinado logró sacudirse el dominio de la Real Sociedad B y volver a estirarse en ataque. Bonaldo estuvo cerca de romper la igualdad con un remate de cabeza a la salida de un córner, pero el balón se marchó alto.

Ya en el tiempo añadido, el conjunto visitante pudo llevarse la victoria. Primero fue Adjabeng quien, desde una posición inmejorable, no acertó a encontrar portería. Después, Gorka Carrera condujo el último contraataque y optó por finalizar la jugada, pero su disparo se marchó desviado. Fue la última oportunidad de un encuentro en el que ninguno de los dos equipos logró romper el 0-0.

- Ficha técnica:

0 - Sabadell: Fuoli; Ripoll (Kaiser, min.78), Català (Owusu, min.68), González, Fornés (Obolskiy, min.68); Rahmani (López), Liameed (Bonaldo, min.12), Pons, Baena; Priego, Valles (Ribeiro, min.78).

0 - Real Sociedad B: Olasagasti; Rupérez, Beitia, Kita, Agote (Balda, min.65); Díaz (Adjabeng, min.78), Carbonell (Oleaga, min.90+1), Lebarbier, Marchal (Astiazarán, min.65); Gorosabel (Mariezkurrena, min.78), Soroeta (Zarranz).

Árbitro: Damaso Arcediano (comité castellano-manchego). Mostró tarjeta amarilla a Edgar González (min.82) y a Pere Pons (min.88) por parte del Sabadell y a Luken Beitia (min.39), a Javier Soroeta (min.45+5), a Alex Lebarbier (min.77) por parte de la Real Sociedad B

Incidencias: Decimotercera jornada de la Liga Hypermotion disputada en el Estadi Nova Creu Alta ante 7.105 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria del futbolista Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes. EFE

avm/arh

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