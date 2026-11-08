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Vozinha: "Vine aquí para ganar el título",

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Santiago de Chile/Chillán, 8 nov (EFE).- El portero mundialista de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha' afirmó que decidió jugar en Chile para "ganar el título" con el Colo Colo, un objetivo que logró este domingo.

"Vine aquí para eso, para ganar el título y gracias a Dios conseguimos lograr este gran título. Estoy muy feliz y muy contento", dijo al terminar el encuentro contra el Ñublense.

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El guardameta, de 40 años, fue titular en la victoria como visitantes de los albos por 1-2 que significó el trofeo 35 en la historia del Colo Colo.

'Vozinha' le dedicó el título a su familia. "(Esto es para) toda mi familia, para todo Cabo Verde, mis compañeros y para todos los hinchas de Colo Colo", afirmó.

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Para 'Vozinha' es el título más importante de su carrera, en la que solo había conseguido un campeonato con el Mindelense de su país y una Copa Chipre con el AEL Limassol.

"Pienso que culminar todo lo que he hecho durante toda mi vida, toda mi carrera y estoy muy feliz por eso", destacó en una entrevista a TNT Sports.

Tras emerger en el Mundial 2026, en el que firmó grandes actuaciones contra España y Argentina, Vozinha corona un semestre en el que también estuvo nominado al premio al mejor portero en la gala del Balón de Oro.

El arquero caboverdiano fue protagonista en la última jugada del duelo de este domingo, al detener un remate esquinado que habría sido el empate del equipo de Chillán.

"Es el trabajo de todo el equipo durante todo el campeonato, llegué aquí cuando faltaban muy pocos juegos, pero estoy siempre para ayudar. También fallé en algunos momentos, erré, pero eso es parte de fútbol y ahora pienso celebrar", comentó.

El caboverdiano llegó al Colo Colo a inicios de agosto recién iniciada la segunda vuelta del campeonato y su adaptación fue lenta, pues tras su arribo el técnico de los albos, el argentino Fernando Ortiz, no le ofreció una continuidad bajo el arco.

El portero, sin embargo, retribuyó a todo el equipo luego de alcanzar el objetivo.

"Antes de más quiero agradecer a todos mis compañeros, la dirigencia, staff técnico y a todos los trabajadores de Colo Colo, que me han recibido muy bien desde el primer día", afirmó.

El título le aseguró al Colo Colo un lugar en la próxima Copa Libertadores.

Vozinha firmó un contrato solo por seis meses, que vencerá en diciembre próximo, pero contempla una cláusula de extensión automática si disputa al menos el 50 % de los minutos que juegue el equipo en el período establecido en el acuerdo.

Tras este partido, registra 540 minutos en cancha y el cálculo contempla que al Colo Colo le restan 450 de juego considerando los tres partidos de liga más los dos de la semifinal de la Copa Chile, de los cuales tendría que ser titular en dos y jugar al menos 45 minutos más.

Ante este panorama, Vozinha solo dijo: "Hoy es día de celebrar, después hablamos del futuro". EFE

(foto)

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