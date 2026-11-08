Tellado (PP): "Estas elecciones no van de que el PP le gane al PSOE, sino que de España le gane a Sánchez"

08/11/2026 El secretario general del PP, Miguel Tellado, hoy en Logroño POLITICA ESPAÑA EUROPA LA RIOJA

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El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha asegurado este domingo en Logroño que "estas elecciones no van de que el PP le gane al PSOE, sino de que España le gane a Sánchez", por lo que ha asegurado que los comicios del 29N "son los más importantes desde la Transición, entre la demolición de nuestra democracia o una nueva etapa de reconstrucción nacional".

Así lo ha asegurado durante su discurso en un acto de precampaña electoral en el que han intervenido también la cabeza de lista al Congreso por La Rioja, Cuca Gamarra; el número dos de esta candidatura, Alberto Galiana; y el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, además de contar con la presencia del presidente del Gobierno regional, Gonzalo Capellán, junto a numerosos cargos regionales y locales y simpatizantes.

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En sus palabras, para comenzar, Tellado ha querido expresamente agradecer a los candidatos: a Galiana -hasta ahora, consejero riojano de Educación- por "dar el paso, saliendo de su zona de confort"; a Carlos Yécora, por "estar siempre ahí, arrimando el hombro y recorriendo España, siendo la avanzadilla"; al número 1 al Senado, Javier Merino, "trabajando codo con codo con Borja Sémper; y, especialmente, a Cuca Gamarra "hemos compartido cuatro años de esfuerzo, dedicación, sinsabores y éxitos, que nos han convertido en buenos amigos".

Y, acto seguido, ha asegurado que "España está en shock, herida, indingana y rota" por las víctimas del accidente ferroviario de Urda, recordando a "esa madre, ese hijo, ese marido, esa esposa, que han estado horas sumidos en la angustia de no saber y luego, en el dolor de haber perdido".

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"Ése es el calvario que nos preocupa y no el de Puente", ha asegurado, para reseñar que "no hay derecho a que haya hoy niños huérfanos, no hay derecho a que haya padres o madres enterrando a sus hijos, no hay derecho a que un país como España haya sufrido dos accidente mortales en la misma línea a nueve meses, no hay derecho a que haya más de un centenrar de muertos en la alta velocidad".

Ha afeado, por ello, a Pedro Sánchez que "no va a ir el martes al funeral de Estado por las víctimas de Urda", como, ha recordado, "tampoco fue al funeral de Estado por las de Adamuz, y no porque ese día y a esa hora estará grabando un 'podcast', esa es su frivolidad, su falta de respeto y su desvergüenza". "Y eso lo tiene que pagar en las urnas", ha sentenciado.

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Por eso, Tellado ha subrayado que Sánchez "es un presidente que no representa a nuestro país", recalcando que "ahí está la España que se esfuerza, pagando, pagando y pagando y el Gobierno Sánchez robando, robando y robando, es el Gobierno que más estruja el bolsillo de los ciudadanos y el que peor uso hace de ese dinero público, porque todo lo que depende del Gobierno central está peor, o lo ha despilfarrado o ha robado el dinero de los españoles".

Y, en este sentido, ha incidido en que "esta semana ha caído por corrupción el chofer de las primarias", pero señalando que "ojalá la corrupción de Sánchez fuera solo cosa de la cuadrilla del Peugeot, pero llegaron como un trasatlántico que se metio en todas las instiuciones, corrompiéndolo absolutamente todo".

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"Pero ahora -ha ironizado el secretario general del PP- a Corvillo no lo conocían de nada. Es el mismo patrón de siempre, lo han hecho con Ábalos, con Koldo, con Cerdá, y algún día dirá que quién es esa Begoña de quien me habla. Han convertido a Alí Babá en un auténtico aficionado, porque Alí Babá tenía 40 ladrones, y Sánchez tiene ya 130 imputados".

"CADA DÍA, MÁS SOLO".

Para Miguel Tellado, el presidente del Gobierno "cada día está más solo, va a tener que llenar los mitines de figurantes, todo le sale mal en esta campaña", afirmando que "a Sánchez le hemos visto bailar en precampaña, pero el baile se lo vamos a dar el dia 29 en las urnas", aunque, ha lamentado, en estos años "Sánchez ha causado un daño tremendo, hay mil problemas hoy que no había antes de él".

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Lo ha resumido en diez ámbitos: "no han parado de robar; han hundido el prestigio de las instituciones; han atacado los pilares de la Constitucion, sobre todo en la separación de poderes; ha esquilmado el bolsillo de los españoles; han destrozado el mercado de la vivienda; han deteriorado todos los servicios públicos; tenemos los peores datos del PISA"

"Han desprotegido las fronteras -ha proseguido enumerando-; han alentado la inmigración ilegal; han dinamitado el principio de igualdad; han deteriorado la imagen exterior de España aliándose con las peores tiranías; y han envenenado la convivencia con una política mezquina del muro sin precedentes. Tenemos que revertir todo, de la A de Ábalos a la Z de Zapatero".

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Por eso, ha llamado a "cambiarlo todo, no nos damos por satisfechos con la caída de Puente, no basta con que se vayan solo los ministros más teribles de estes Gobierno, se tienen que ir todos con su jefe a la cabeza". Porque, ha reflexionado, "Puente no se ha ido por responsabilidad, si fuera así se hubiera ido hace nueve meses, no se va por los más de cien muertos de los trenes, se va por los menos de cien escaños que las encuestas dan al PSOE".

"RECUPERAR EL ORDEN".

Y frente a esta situación, Tellado ha criticado que "Sánchez lo ha revuelto todo y los suyos lo han desvalijado todo". "A nosotros -ha dicho- nos toca regenerarlo todo. Hay que poner orden en las fronteras, en los servicios públicos, en las instituciones hoy completamente invadidas por sanchistas de carné que han ejercido como súbditos, y hay que recuperar el orden y la seguridad en las calles, porque sin orden y seguridad no hay libertad para los ciudadanos".

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Por eso, en sus palabras, "las elecciones del 29 de noviembre no son unas eleciones más, no son como las 16 elecciones que hemos celebrado desde la Transicion, esto no va de que el PP le gane al PSOE, sino que España le gane a Sánchez" y ha añadido que "son las más elecciones más importantes".

Algo que ha justificado en que "estamos entre la demolición de nuestra democracia y la necesidad de una nueva etapa de reconstrucción nacional, con reformas profundas y regeneración institucional, se decide entre delincuencia o decencia, entre demolición nacional o reconstrucción nacional".

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Haciendo un símil con el mundo del vino, Tellado ha dicho que "la uva está a punto para el PP y para España, llevamos años trabajando para esto y es hora de recoger", pero ha advertido que "nadie crea que las elecciones están ganadas porque no es así, estarán ganadas si tenemos aquí, en La Rioja, tres escaños y no dos".

Ha pedido, por ello, "salir a la calle y pedir el voto para el PP, hay que hablar claro con el que duda, con el que está cansado, con el que está enfadado, con el que cree que su voto no importa, porque la realidad es que todos cuentan", porque "un escaño se gana o se pierde por un puñado de papeletas".

"Lo sabemos porque ocurrió en 2023, y fue entonces un puñado de papeletas el que nos ha llevado a años de decadencia. Para que gane el Partido Popular solo se puede votar al Partido Popular. Tenemos una tarea que hacer y no podemos fallar, vamos a dar entre todos a España un futuro mejor", ha concluido.