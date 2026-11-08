Stefanski: "La experiencia fue increíble"

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Madrid, 8 nov (EFE).- Kevin Stefanski, entrenador de los Atlanta Falcons, definió como 'increíble' la experiencia de jugar un partido oficial en España y en el estadio Santiago Bernabéu, algo que hizo su equipo ante los Cincinnati Bengals, y afirmó que recomendaría a la NFL seguir trayendo partidos al país en el futuro.

"La experiencia fue increíble por cómo nos han tratado este país, esta ciudad, el Real Madrid. Somos muy, muy afortunados. Que todos sepan lo agradecido que estoy de cómo nos han tratado. Sin duda recomendaría a la NFL seguir viniendo a España en el futuro. El resultado es el resultado. Pero en términos de la experiencia y cómo salió esto para nuestro equipo de fútbol americano, fue de primera clase", dijo.

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"Creo que este estadio y esta experiencia en total fue de primer nivel, de primera clase. Los aficionados son increíbles. Los aficionados toda la semana han sido increíbles. La experiencia en general y la experiencia del día del juego fueron sobresalientes", añadió en la rueda de prensa posterior al choque.

El técnico lamentó ante los medios la derrota sufrida por 17-34: "Tenemos que hacerlo mejor. Y estoy hablando como ofensiva, defensiva y equipos especiales. Simplemente no estuvimos en nuestro mejor momento. Y si no estás en tu mejor momento contra un buen equipo, no vas a ganar. Tenemos que ser mejores".

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Asimismo destacó a los receptores rivales Ja'Marr Chase y Tee Higgins: "Son dos excelentes jugadores de fútbol americano con un excelente mariscal de campo, así que sabes que no los vas a detener. No los vas a sacar del juego. Intentamos frenarlos, pero no lo hicimos lo suficiente. Son muy buenos jugadores de fútbol americano". EFE