RTVE emitirá en directo por todos sus canales el funeral por las víctimas de Urda

Guardar

Toledo, 8 nov (EFE).- RTVE emitirá en directo, a través de todos sus canales, el funeral por las 69 víctimas mortales del accidente ferroviario en Urda (Toledo), que se celebrará el próximo martes en la Catedral de Toledo.

Según ha informado RTVE en un comunicado, el evento se emitirá por La 1, Canal 24 horas, Radio Nacional, Radio 5, Radio Exterior, RTVE Noticias y RTVE Play y Pepa Bueno y Marc Sala presentarán desde el exterior de la Catedral un programa especial desde las 18:45 horas.

PUBLICIDAD

El acto religioso estará presidido por el arzobispo de Toledo y contará con la presencia de los cinco obispos de Castilla-La Mancha y el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Javier Argüello.

También asistirán los reyes de España y el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, entre otras autoridades, así como profesionales y voluntarios que ayudaron tras el fatal accidente. EFE

PUBLICIDAD