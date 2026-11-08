Remiro, sobre el gol: "El pase mío fue bueno, pero lo de Barrene fue mejor"

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San Sebastián, 8 nov (EFE).- El guardameta de la Real Sociedad Álex Remiro dijo este domingo, tras la victoria ante el Rayo Vallecano (1-0), que el pase suyo con el que se inició la jugada del gol, obra del islandés Orri Oskarsson, "fue bueno", pero destacó que lo que hizo Barrenetxea "fue mejor".

"Montar contras es algo que me gusta. Este año ya dejé dos manos a manos que los delanteros no culminaron. El pase mío fue bueno, pero lo de Barrene fue mejor. Es una pena verle salir llorando (tras sufrir una lesión) porque estaba rindiendo muy bien durante todo este último mes. Esperemos que sea lo menos posible porque le necesitamos", señaló

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"Es un día difícil. Quiero acordarme de la familia de Demi (Jesús de Miguel) y de la gente de Tenerife. No estamos contentos a pesar de la victoria", manifestó el portero navarro tras el choque.

Sin embargo, puso en valor la victoria: "Son tres puntos importantes que nos hacen acabar un buen bloque de partidos en el que conseguimos muchos goles y buenas acciones atrás. Los dos equipos quisimos tener el balón, yo hice un par de intervenciones y los de arriba estuvieron bien". EFE

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