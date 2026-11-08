Raúl Fernández reconoce que le sentó mal "no poder luchar con Marc" Márquez

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), tercero en el Gran Premio de Catar de MotoGP, ha reconocido que le sentó mal "no poder luchar con Marc" Márquez, pues insistió en que su objetivo es poder hacerlo en una carrera de "tú a tú antes de terminar el año".

De su lesión en una mano, dijo en rueda de prensa que no le molestó durante la carrera, pero que "después de ver que empezaba a hacer el callo y a estar bien", se dieron cuenta de que "el ligamento era el problema", y que por eso "no podía moverlo" y ahora está empezando a dar problemas.

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Raúl Fernández reconoció sus problemas "con la gasolina", problemas "saliendo de esa última curva", lo que pasa es que hoy como lo tenía claro quiso ponerse "lo más adelante posible", para intentar aguantar a Marco, pero que esa Aprilia es más competitiva, aunque dijo creer que estaban haciendo "un buen trabajo". EFE