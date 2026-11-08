Pedro Martínez, sobre posibles fichajes: "Estoy centrado en los jugadores que tengo"

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Madrid, 8 nov (EFE).- Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, afirmó que está "centrado y concentrado" en los jugadores de los que dispone, pese a las bajas que asolan a su plantilla.

Tras la victoria de este domingo en el Movistar Arena ante el UCAM Murcia por 90-71 y continuar invicto en la competición (7-0), el técnico declaró que no le corresponde a él decidir sobre posibles fichajes.

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La baja a última hora de Chuma Okeke hizo que el técnico llamase al júnior Pablo Mera, que debutó de manera oficial con la camiseta blanca. La semana pasada, antes del duelo de la Euroliga ante el Panathinaikos, Martínez dijo que su idea no pasaba por contar con jugadores de la cantera.

Con rumores sobre la posible llegada de Eli Ndiaye, cedido en el Asisa Joventut, no desveló si la entidad se plantea nuevos refuerzos ante la ola de lesiones.

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"Yo entreno a los jugadores que tengo. Intento no quejarme y hay otras personas que son los responsables a todos los niveles. Estoy concentrado y centrado en los jugadores que tengo", dijo en la rueda de prensa posterior al duelo.

A la espera de conocer el alcance de la lesión de Okeke, afectado por unas molestias en el gemelo izquierdo y en la rodilla derecha, confirmó también la ausencia de Facundo Campazzo para los próximos compromisos.

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"Chuma dijo que tenía un problema en la rodilla al acabar el entrenamiento. Mañana le harán más pruebas y el tiempo de baja, no parece muy grave. Facu no puedo decir más, no va a jugar los próximos partidos", aseguró.

Okeke se une a la larga lista de bajas del equipo blanco, integrada por Facundo Campazzo, lesión en el bíceps femoral izquierdo; Théo Maledon, esguince en la rodilla derecha; Mikael Jantunen, rotura completa de la fascia plantar del pie izquierdo; Gabriel Deck, intervenido por una inestabilidad anterior en el hombro izquierdo; y Usman Garuba, rotura del tendón de Aquiles de la pierna izquierda.

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EFE

pml/ism