Patxi López a los "propagadores de odio": "Vencimos a ETA y también os ganaremos" el 29N

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Bilbao, 8 nov (EFE).- El portavoz y cabeza de lista del PSOE al Congreso por Bizkaia, Patxi López, ha avisado "a los propagadores odio" de la derecha que los socialistas vencieron a su único enemigo que fue ETA y que el 29N les ganarán también a ellos.

En un acto político ante 2.800 personas que han abarrotado el Palacio Euskalduna de Bilbao en el que han participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, López le ha agradecido, en nombre de los vascos, los ocho años de su ejecutivo.

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"Has soportado ataques desde el minuto cero", incluso "a tu familia, a Begoña, a tu núcleo más cercano" y, sin embargo, "no has dejado de trabajar ni un solo día por la gente que más lo necesitaba en este país", le ha dicho.

"Nos han atacado por tierra, mar y aire, y se han empleado a fondo utilizando todas las malas artes posibles", mientras fuera de España avanzaba la extrema derecha y "se creían que ya nos habían vencido", pero "no contaban con la fuerza de la gente, que no es solo el lema de campaña sino algo que existe" en las personas trabajadoras que luchan por sus derechos, los jubilados que todos los lunes en Bilbao salían a exigir pensiones dignas y los jóvenes que pelean contra especuladores y fondos buitres por su propio proyecto de vida".

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"No queremos que nadie venga a proponernos un retroceso de más de 40 años en este país" y los votantes del PSOE con su voto van a decir "a los Indas de turno, que financian entrevistas amañadas para atacar al presidente del Gobierno, a los que compran con sucio dinero titulares a propagadores de mentiras y bulos, que hasta aquí habéis llegado".

A quienes durante ocho años han "vomitado la barbaridades absolutas contra los socialistas", López les ha advertido de que "los socialistas solo hemos tenido un enemigo: la banda terrorista ETA, y no nos rendimos, les ganamos y esta vez también vamos a ganar a los propagadores de odio".

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"Estamos orgullosos de ser socialistas, de nuestra historia y de lo que hemos hecho en este país", ha sentenciado "convencido" de que Sánchez contará con el respaldo mayoritario en las elecciones generales.

"Cada Consejo de Ministros, cada ley que has sacado adelante, cada decreto con ayudas para la gente que había padecido en primera persona las catástrofes y las crisis que hemos tenido que soportar, eran un paso adelante de un país que avanzaba colectivamente, el país más pujante de toda Europa, el que conquistaba derechos y libertades y el país que era el más digno del mundo porque era capaz de enfrentarse a un sátrapa, a los señores de la guerra y a los tecnoligarcas", ha valorado.

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"Por eso quiero darte las gracias en nombre de los vascos y las vascas, y además estoy convencido de que te van a seguir apoyando para que sigas cuatro años como presidente del Gobierno", ha afirmado. EFE

(foto)