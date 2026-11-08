Maillo defiende el "voto útil" al Frente Amplio para hacer "cambios estructurales" que el PSOE "no se atreve"

08/11/2026 El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, con candidatos del Frente Amplio en Navarra y representantes de los partidos que conforman la coalición. ESPAÑA EUROPA POLÍTICA NAVARRA

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El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maillo, ha defendido que el "voto útil" en estas elecciones generales es al Frente Amplio para "reeditar los gobiernos progresistas". Una formación que "nos arremangamos" para gobernar y que ha hecho "girar al PSOE" para hacer "cambios estructurales" que, por si solo, "no se atreve a hacer".

Maillo ha participado este domingo en Pamplona en un paseo informativo organizado por Frente Amplio Navarra, en el que ha estado acompañado por los candidatos en la Comunidad foral al Congreso y el Senado, Javier Ibáñez y Ane Sánchez, así como representantes de las formaciones que componen esta coalición.

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El dirigente de IU ha comenzado sus declaraciones a los medios de comunicación lamentando el fallecimiento esta semana de tres trabajadores en Pitillas en un accidente laboral. "Estamos hablando de 67 fallecidos en todo el año en Euskadi y Navarra. Hablamos de una de las más altas tasas de siniestralidad", ha advertido el dirigente de IU, quien ha afirmado que una de las prioridades del Frente Amplio va a ser poner "en el frontispicio del debate político" la lucha contra siniestralidad laboral.

Por otro lado, Maillo ha defendido que el Frente Amplio "tiene un proyecto de país" y la "capacidad de una izquierda alternativa que se atreve a enfrentarse a los sectores poderosos del país". Así, ha destacado que, frente a "otras izquierdas que nunca se van a mojar en gobernar, nosotros sí nos arremangamos".

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Así, ha puesto en valor que "tenemos experiencia de gobierno en Navarra que es un ejemplo de estabilidad" y de "acuerdos". Igualmente, ha resaltado las políticas de vivienda impulsadas en la Comunidad foral que "abren caminos de esperanza" con "una bajada de los precios", que ha cifrado en un 5%; o la declaración de zonas tensionadas, que "han permitido que el 70% de la población se beneficie"

Antonio Maillo ha recalcado que "en las elecciones generales el hecho determinante y distintivo de lo que vaya a ocurrir va a ser el resultado que obtenga Frente Amplio". "Si la gente quiere reeditar los gobiernos progresistas y evitar que el gobierno reaccionario del Partido Popular y Vox pueda hacerse con el Gobierno de España, tiene que apoyar al Frente Amplio" porque "vamos a determinar la posibilidad de que haya gobierno".

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"El PSOE solo no va a ser", ha remarcado Maillo, quien ha añadido que "la capacidad que tenemos de gobierno no va a ser dárselo a partidos soberanistas o regionalistas o de cualquiera otra naturaleza que nunca van a formar parte de los gobiernos".

"Nosotros somos la izquierda que se moja, que se arremanga, que rompe los techos de lo que hasta ahora no estaba permitido", ha destacado Maillo, indicando que "nos decían que no podía hacerse una prórroga de alquileres, que no se podía subir el salario mínimo, que no se podía blindar la sanidad público o que no se podía doblar la dependencia". "Lo hemos hecho y queremos seguir haciéndolo porque no nos conformamos con donde hemos llegado", ha subrayado.

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Por ello, ha insistido en que "el voto útil es al Frente Amplio porque la mayor utilidad es para qué sirve el voto". En este sentido, ha recordado que Pedro Sánchez pactó con Ciudadanos y "quien ha hecho girar al PSOE" fue Unidas Podemos y "ahora con Frente Amplio". "Somos quienes determinamos un cambio estructural en las reformas que el Partido Socialista no se atreve a hacer", ha aseverado. Así, ha afirmado que el PSOE "no se atreve a enfrentarse" con "los especuladores" de la vivienda y ha recordado que "tuvimos que hacer un plantón en el Consejo de Ministros para que se aprobaran los reales decretos" de vivienda.

Ha reiterado la "utilidad" del voto al Frente Amplio que va a servir "para seguir haciendo reformas estructurales en el Estado" que el PSOE en solitario no es "capaz de hacer". Por su parte, ha advertido que PP y Vox "va a retraer las reformas y las conquistas conseguidas".

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Antonio Maillo ha indicado que el Frente Amplio tiene "un espacio amplísimo de gente que no va a votar nunca al PSOE, porque sabe que no va a llegar a ningún lado". Por eso, ha aspirado a que la coalición consiga "hasta un 15% de apoyo" para que "el carácter de audacia en la reforma de las políticas que se tengan que hacer, del blindaje de las pensiones públicas, de la defensa de los servicios públicos" sea una "garantía con el apoyo y la presencia del Frente Amplio en el Congreso y en el Gobierno".

CRITICA EL "DESPRECIO AL PLURILINGÜÍSMO" DE ÁLVAREZ DE TOLEDO

Con motivo de la visita este domingo a Pamplona de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, Antonio Maillo ha censurado su "desprecio al plurilingüísmo" por pedir "eliminar los pinganillos del Congreso". "Hay países que darían lo que fuera por tener la riqueza lingüística que tenemos en España", ha resaltado el coordinador federal de IA, quien ha considerado que "es una maravilla tener tantas lenguas" y que la ciudadanía la sienta como "un patrimonio común".

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Frente a ello, ha criticado a los "patriotas" de "sus bolsillos, de sus ganancias y plusvalías millonarias", de "los extractivistas, los especuladores de la vivienda, los que ganan a costa del sufrimiento de la clase trabajadora". Y ha animado a Álvarez de Toledo a dar "un poquito de clase de historia de las lenguas en Navarra y de la cooficialidad y la convivencia de las lenguas, que es la convivencia de la propia sociedad".