Maíllo asegura que el voto útil es a Frente Amplio, que es "la izquierda que se arremanga"

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Pamplona, 8 nov (EFE).- El coordinador general de IU y representante de Frente Amplio, Antonio Maíllo, ha asegurado este sábado que el "voto útil" es el que va dirigido a esta plataforma política, que es "la izquierda que se moja, se arremanga, que rompe los techos de lo que hasta ahora no estaba permitido".

En declaraciones a los periodistas en un acto celebrado en la plaza del Castillo de Pamplona, ha señalado que Frente Amplio tiene "un espacio amplísimo de gente que no va a votar nunca al PSOE, porque sabe que no va a llegar a ningún lado".

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"Quien ha hecho girar al PSOE ha sido la política, primero de Unidas Podemos, después de Sumar y ahora de Frente Amplio", ha considerado, para insistir en que han sido ellos quienes han determinado un cambio estructural en la reforma que el PSOE "no se atreve a seguir" en el caso de la vivienda, que "es la máxima preocupación de la gente".

El PP y Vox "defienden a los especuladores, y el PSOE no se atreve a enfrentarse a ellos", ha dicho, para asegurar que fueron ellos quienes tuvieron que "hacer un plantón en el Consejo de Ministros para que se aprobaran los reales decretos gracias a las movilizaciones".

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"La utilidad de nuestro voto es para seguir haciendo reformas estructurales en el Estado que el PSOE, porque lo ha demostrado, cuando gobernaba solo no era capaz de hacer, y por supuesto el PP y Vox no solo es que no lo van a hacer, sino que van a retraer la reforma y las conquistas conseguidas", ha destacado.

Maíllo ha subrayado que, si consiguen un respaldo del 15% en las elecciones, "evidentemente el carácter de audacia en la reforma de las políticas que se tengan que hacer, el blindaje de las pensiones públicas, la defensa de los servicios públicos, va a ser garantizado con el apoyo y la presencia del Frente Amplio en el Congreso y en el Gobierno". EFE

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