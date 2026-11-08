Luca Banchi, seleccionador italiano, ficha como entrenador del Olimpia Milán

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Roma, 8 nov (EFE).- Luca Banchi, seleccionador de Italia de baloncesto, asumió también el banquillo del Olimpia Milán tras la destitución de Giuseppe "Peppe" Poeta, lo que supondrá su regreso al club milanés después de su etapa entre 2013 y 2015, cuando conquistó el primer título de liga de la era Armani.

"El técnico Banchi, que continuará desempeñando el cargo de seleccionador nacional de Italia y firmó un contrato plurianual, regresa a Milán once años después de su primera etapa en el Olimpia", comunicó la entidad este domingo.

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Banchi comenzó su carrera como técnico en las categorías inferiores de su ciudad natal, Grosseto, antes de trabajar como asistente en conjuntos de la Serie B y dar el salto a la Seria A en equipos como Trieste, Livorno o en la época dorada del Mens Sana, conocido también como Montepaschi Siena.

En 2013 llegó por primera vez al Olimpia Milán, con el que conquistó el primer título de liga en la era Armani, iniciada en 2004, cuando Giorgio Armani entró como patrocinador principal del equipo. También alcanzó los playoffs de la Euroliga.

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Al frente del Olimpia, Banchi registró un balance de 68 victorias y 20 derrotas en el campeonato italiano, lo que supuso un porcentaje de triunfos del 77,2 %, el segundo mejor de toda la historia del club, únicamente por detrás de Cesare Rubini (83,5 %).

Tras abandonar Milán en 2015, dirigió al Torino, al Bamberg alemán, al AEK Atenas griego -con el que ganó la Copa Intercontinental de la FIBA-, al Lokomotiv Kuban ruso, al Pesaro y al Estrasburgo francés, además de entrenar a los Long Island Nets en Estados Unidos y al Virtus Bologna en su regreso a Italia.

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En 2025, entrenó al Anadolu Efes turco, al que llevó hasta los cuartos de final de la Euroliga, a un paso de la Final a Cuatro.

Entre 2021 y 2025 fue seleccionador de Letonia, con la que logró el quinto puesto en el Mundial de 2023 y fue elegido mejor entrenador del torneo, y desde octubre de 2025 dirige a la selección italiana, cargo que compaginará con el de técnico en el Olimpia.

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"Me siento honrado de poder volver a entrenar al Olimpia Milán. Quiero expresar mi agradecimiento a la propiedad del club, que ha considerado que soy la persona adecuada para dirigir al equipo en este momento tan particular", afirmó el nuevo entrenador del equipo del norte de Italia.

El Olimpia destituyó el pasado viernes a "Peppe" Poeta, artífice del primer triplete nacional del club, tras un arranque de temporada irregular, en el que se situó cuarto en liga, y en decimonovena posición, la penúltima, en la Euroliga, con una victoria y nueve derrotas. EFE

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