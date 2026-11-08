La malagueña Ana Peláez consigue en China su segunda victoria en el circuito europeo

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- La jugadora malagueña Ana Peláez se impuso este domingo en el Aramco China Championship, del Ladies European Tour (LET), lo que supone su segundo triunfo de su carrera en el circuito europeo, después de una última ronda sobresaliente en la que remontó desde la décima posición.

Peláez, de 28 años, completó la última vuelta con siete 'birdies' y un hoyo en uno en el 13, un par tres, lo que le llevó a firmar una tarjeta de 64 golpes, la mejor de la jornada.

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Acabó con -20, con tres golpes de ventaja sobre la inglesa Mimi Rhodes, integrante del equipo europeo de la Solheim Cup el pasado mes de septiembre.

La mallorquina Luna Sobrón acabó tercera, empatada con -16 con otras cuatro jugadoras, después de que afrontara la última vuelta como líder empatada con la inglesa Charlotte Heath con cinco golpes de ventaja sobre Peláez.

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La victoria de la andaluza en el campo de Mission Hills, cerca de la ciudad de Shenzhen. es la segunda de su trayectoria en el LET, donde ha participado en 90 torneos.

La primera la consiguió en mayo de 2022 en el torneo de la Comunidad de Madrid, después de que se hiciera profesional en agosto del año anterior.

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La malagueña, 321 del mundo y 16 ránking europeo, tenía como mejor resultado esta temporada en el circuito europeo un tercer puesto en Tenerife el pasado mes de junio.

Es el segundo triunfo de una española en el LET en este curso, después del de la madrileña Carolina López-Chacarra en Bélgica a comienzos de julio.

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La prueba de China fue la penúltima cita de la temporada, que concluirá con la final en el Abierto de España en el campo de La Cala Resort, en Mijas (Málaga), del 26 al 29 de este mes. EFE