Espana agencias

Illa ve una "bajeza moral" que Feijóo pida desconvocar la huelga general por el accidente de Urda

Imagen WYTPSUZVVJBFZLNRP5AGA4TWFM
Guardar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por pedir esta semana a los sindicatos desconvocar la huelga general del 11N por el accidente ferroviario de Urda: "Me parece una bajeza moral utilizar a las 69 víctimas de Urda para pedir que no se convoque", ha dicho.

En una entrevista concedida a 'Eldiario.es' recogida por Europa Press este domingo ha defendido que este es un derecho que se puede compartir "más o menos, pero que las organizaciones ejercen legítimamente".

PUBLICIDAD

"Esta huelga es una señal de que hay un problema y una prioridad a la que las instituciones democráticas deben dar respuesta. No nos piden milagros ni que lo solucionemos mañana, pero sí que trabajemos para resolverlo", ha señalado en referencia a la vivienda, y ha sostenido que la aplicación de la ley de vivienda en Catalunya está funcionando y hay que darle más tiempo.

29N

Preguntado por las elecciones generales del 29N ha pronosticado que el PSOE ganará y formará un Gobierno que, dice, represente a la España "plural y diversa".

PUBLICIDAD

Sobre el efecto del accidente de Urda ha dicho que ha sido una tragedia y que la campaña se debe retomar progresivamente con el máximo respeto, y ha defendido que las causas del accidente se deben evaluar con serenidad y ver como se puede "minimizar el factor humano en la toma de decisiones".

"Son las elecciones en que decidimos entre instituciones democráticas y autoritarismo, entre seguir avanzando o una involución, entre ocuparnos de aquellas cosas que preocupan a la gente corriente o estar a los intereses de lo que yo llamo el gran dinero", ha dicho.

Así, Illa ha llamado a tomar el ejemplo de las recientes elecciones en Brasil y Estados Unidos, y ha asegurado que en Catalunya "se ha apostado siempre por la democracia y se ha frenado el autoritarismo".

'CASO KOLDO'

También se ha referido a la presunta oferta del PP al exasesor ministerial Koldo García y ha remarcado que se debe llegar hasta el fondo de la cuestión y "conocer toda la verdad"

"Comprar testigos para desacreditar a una formación política o a un dirigente, como se ha pretendido hacer, si se demuestra que ha sido así, y parece que las informaciones apuntan en esa dirección, supone un ataque directo a la democracia y una alteración de las reglas del juego. Me lo tomo muy en serio. Me parece una noticia muy preocupante", ha asegurado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenado a 14 años por violar a su sobrina, una menor tutelada por la Generalitat de Cataluña: las agresiones se prolongaron durante cinco años

El acusado asumió temporalmente la guarda de la adolescente, quien relató que los abusos ocurrieron “casi cada noche” durante el tiempo que residió en la casa de su tío

Condenado a 14 años por violar a su sobrina, una menor tutelada por la Generalitat de Cataluña: las agresiones se prolongaron durante cinco años

Guía completa de las actividades en Madrid por el Día de la Almudena este lunes 9 de noviembre: conciertos, gastronomía y tradición castiza

La capital española conmemora este lunes la festividad de su patrona con actos religiosos en la catedral y espectáculos que incluyen danza, zarzuela y el reparto de 1.000 raciones de un dulce tradicional

Guía completa de las actividades en Madrid por el Día de la Almudena este lunes 9 de noviembre: conciertos, gastronomía y tradición castiza

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Julieta le comunica su renuncia a Manuel y Máximo cede ante Lorenzo

La ficción de RTVE mantiene en vilo a la audiencia con las investigaciones de Curro y Manuel sobre la muerte de Jana

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Julieta le comunica su renuncia a Manuel y Máximo cede ante Lorenzo

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

El Ministerio de Defensa ha informado que las causas del suceso están bajo investigación

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Un concejal de Almeida saca 18.000 euros de la partida para arreglar aceras en Chamberí y las destina a comprar 240 figuritas de las Meninas

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

ECONOMÍA

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

DEPORTES

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu