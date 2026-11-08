Illa ve una "bajeza moral" que Feijóo pida desconvocar la huelga general por el accidente de Urda

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El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha criticado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por pedir esta semana a los sindicatos desconvocar la huelga general del 11N por el accidente ferroviario de Urda: "Me parece una bajeza moral utilizar a las 69 víctimas de Urda para pedir que no se convoque", ha dicho.

En una entrevista concedida a 'Eldiario.es' recogida por Europa Press este domingo ha defendido que este es un derecho que se puede compartir "más o menos, pero que las organizaciones ejercen legítimamente".

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"Esta huelga es una señal de que hay un problema y una prioridad a la que las instituciones democráticas deben dar respuesta. No nos piden milagros ni que lo solucionemos mañana, pero sí que trabajemos para resolverlo", ha señalado en referencia a la vivienda, y ha sostenido que la aplicación de la ley de vivienda en Catalunya está funcionando y hay que darle más tiempo.

29N

Preguntado por las elecciones generales del 29N ha pronosticado que el PSOE ganará y formará un Gobierno que, dice, represente a la España "plural y diversa".

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Sobre el efecto del accidente de Urda ha dicho que ha sido una tragedia y que la campaña se debe retomar progresivamente con el máximo respeto, y ha defendido que las causas del accidente se deben evaluar con serenidad y ver como se puede "minimizar el factor humano en la toma de decisiones".

"Son las elecciones en que decidimos entre instituciones democráticas y autoritarismo, entre seguir avanzando o una involución, entre ocuparnos de aquellas cosas que preocupan a la gente corriente o estar a los intereses de lo que yo llamo el gran dinero", ha dicho.

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Así, Illa ha llamado a tomar el ejemplo de las recientes elecciones en Brasil y Estados Unidos, y ha asegurado que en Catalunya "se ha apostado siempre por la democracia y se ha frenado el autoritarismo".

'CASO KOLDO'

También se ha referido a la presunta oferta del PP al exasesor ministerial Koldo García y ha remarcado que se debe llegar hasta el fondo de la cuestión y "conocer toda la verdad"

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"Comprar testigos para desacreditar a una formación política o a un dirigente, como se ha pretendido hacer, si se demuestra que ha sido así, y parece que las informaciones apuntan en esa dirección, supone un ataque directo a la democracia y una alteración de las reglas del juego. Me lo tomo muy en serio. Me parece una noticia muy preocupante", ha asegurado.