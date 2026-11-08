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Fermín vale una cima

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Juan José Lahuerta

Madrid, 8 nov (EFE).- El Atlético de Madrid se vio líder durante un rato. Lo suficiente para ilusionarse con la cima, pero no para instalarse en ella. Fermín López despertó al Metropolitano de su sueño con un doblete que dio la vuelta al marcador (1-2) y mantuvo al Barcelona en lo más alto de LaLiga, con 33 puntos, tres más que el Real Madrid, que encadenó su octava victoria consecutiva en todas las competiciones, y cinco por encima del equipo de Diego Pablo Simeone.

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La duodécima jornada dejó tocado al Atlético, que perdió una oportunidad de oro para discutir el título. Cinco puntos pueden ser un mundo frente a un Barcelona que apenas concede treguas. Los tres de distancia del Real Madrid parecen más asumibles. El equipo de Mourinho ha recuperado el pulso y depende de sí mismo para intentar romper la hegemonía azulgrana.

Pero el Atlético fue un hueso duro de roer. En la primera parte, encontró espacios para correr, amenazó con la velocidad de Giuliano Simeone y puso a prueba una defensa azulgrana que sufrió cada vez que tuvo que retroceder. Marc Pubill y Pedri intercambiaron remates al larguero, Julián Álvarez perdonó un mano a mano clamoroso y después se redimió con la asistencia que permitió a Giuliano adelantar a los rojiblancos.

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El Atlético dejó con vida a su rival y lo pagó. Fermín empató al borde del descanso y cambió el paisaje del encuentro. El desgaste empezó a pasar factura al equipo de Simeone y el Barcelona encontró espacios para desplegar su talento. Lamine Yamal asistió a Fermín, que resolvió frente a Oblak y completó una remontada que dejó al Atlético sin fuerzas para defender el liderato que acarició durante muchos minutos.

Un día antes, el Real Madrid cumplió con su parte del trabajo en Mestalla (0-3), donde encadenó su quinta victoria seguida en Liga y confirmó su semejanza con el equipo de hace dos temporadas, aquel que combinaba autoridad, talento y confianza. Mourinho ha conseguido dar continuidad a un grupo que ya no depende exclusivamente de Mbappé.

Bellingham vuelve a gobernar amplias parcelas del juego, Güler aporta imaginación y Valverde conserva ese formidable cañón con el que abrió el marcador. El uruguayo encontró el camino, el turco amplió la ventaja y el francés, que suma trece goles en Liga, puso la firma a otra victoria.

No fue una noche apacible. Mestalla convirtió la visita del Real Madrid en una batalla de nervios, protestas y encontronazos. El Valencia, penúltimo y todavía sin victorias en casa, opuso más resistencia en las disputas que en el juego. Hubo tanganas y una expulsión, la de Gayà, por una entrada sobre Mbappé. Pero el ruido no alteró al equipo de Mourinho, cada vez más seguro de sí mismo, mientras Javier Aguirre sigue buscando respuestas para un Valencia sin rumbo.

Por detrás de los tres grandes, el Betis continúa dando pasos firmes. Cuarto clasificado, el conjunto de Manuel Pellegrini resolvió una visita incómoda al Elche (0-2) con dos goles en el tramo final, obra de Rodrigo Riquelme y Marc Bartra. No fue una victoria deslumbrante, pero sí una demostración de madurez que permite a los verdiblancos mantenerse cerca de la cabeza.

El Betis llegará al parón instalado en la felicidad y con el derbi contra el Sevilla en el horizonte. El contraste entre ambos equipos empieza a resultar significativo. Mientras los verdiblancos avanzan con paso seguro, el Sevilla pierde impulso. Después de caer frente al Getafe, tampoco pudo con el Alavés (0-0), pese a disponer de un penalti que detuvo Antonio Sivera. El guardameta frustró otra oportunidad de soñar a lo grande.

La Real Sociedad es quinta después de imponerse al Rayo Vallecano (1-0) en un encuentro que exigió eficacia y resistencia. Orri Oskarsson encontró el gol decisivo y el equipo de Pellegrino Matarazzo protegió su ventaja hasta el final. No siempre juega bien, pero empieza a encontrar la manera de ganar.

El Athletic, en cambio, dejó escapar dos puntos en El Sadar. Nico Williams adelantó al conjunto rojiblanco en el tramo final, pero Alejandro Catena rescató el empate para Osasuna (1-1) en los últimos instantes. El desenlace tuvo sabor de derrota para los visitantes y de alivio para los locales.

También tomó aire el Villarreal, vencedor del Getafe (2-0) gracias a Carlos Romero y Tajon Buchanan. El conjunto castellonense recuperó parte del terreno perdido frente a un rival que sigue mostrando dos caras. Competitivo en el Coliseum, el Getafe se desmorona lejos de su estadio, donde acumula derrotas y todavía no ha marcado en Liga. José Bordalás reclamó una reflexión profunda para frenar una crisis ofensiva preocupante.

El Racing celebró en La Rosaleda (1-2) su primera victoria como visitante. Iker Luque y Yassir Zabiri remontaron el tanto inicial del Málaga y confirmaron la capacidad de reacción del conjunto cántabro. Zabiri, con nueve dianas, continúa entre los principales goleadores del campeonato.

La jornada dejó también dos empates sin goles. Espanyol y Deportivo firmaron tablas sin acierto en las áreas, mientras que Celta y Levante tampoco consiguieron romper el equilibrio en Balaídos. EFE

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