Fermín iguala un gol de Giuliano al borde del descanso (1-1)

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Madrid, 8 nov (EFE).- Un gol de Fermín en el minuto 44 igualó otro de Giuliano en el minuto 9 para poner el empate (1-1) al descanso del partido que enfrenta a Atlético y Barcelona en el estadio Metropolitano, de la jornada 12 de la LaLIga EA Sports.

Giuliano empujó a la red una asistencia de Julián Alvarez desde la izquierda para anotar el 1-0. En el 44, Fermín enganchó un disparo dentro del área con la zurda para poner el 1-1, en una primera parte en la que el Atlético ha sido superior al Barcelona. EFE.

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