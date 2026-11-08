Espana agencias

Feijóo plantea que cuidar desgrave: deducción del 40% al pagar a un profesional para atender a un mayor dependiente

04/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, durante una entrevista dirigida por el director de La Razón, Francisco Marhuenda, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
04/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, durante una entrevista dirigida por el director de La Razón, Francisco Marhuenda, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press
Guardar

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, plantea en su programa electoral que cuidar a un familiar desgrave. En concreto, propone deducir el 40% de la atención profesional a un mayor dependiente y cotizar por quien deje su trabajo para cuidar.

Esta propuesta --a la que ha tenido acceso Europa Press-- se recoge en el programa electoral que el PP ha elaborado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y que el martes Feijóo presentará públicamente en Madrid junto a la vicesecretaria de Coordinación Sectorial Alma Ezcurra, que se ha encargado de su coordinación

PUBLICIDAD

El presidente del PP se ha comprometido públicamente a dejar un Estado del Bienestar mejor de cómo se lo encuentre si llega al Palacio de la Moncloa. "Un Estado de bienestar fuerte no es el que promete más sino el que cumple lo que promete", aseguró el pasado 17 de octubre en el congreso de la ONCE.

IMPULSAR UN PACTO DE ESTADO POR LA DEPENDENCIA

Con ese objetivo, el PP se compromete en su programa a impulsar un Pacto de Estado por la Dependencia para asegurar una financiación estable y plurianual de acuerdo con las Comunidades Autónomas. Además, asegura que harán efectiva la aportación estatal del 50% del coste público del sistema.

PUBLICIDAD

"Las familias se deducirán el 40% de lo que paguen por la atención profesional de un mayor dependiente, y el Estado cotizará por quien deje de trabajar o reduzca su jornada para cuidar a un familiar dependiente, cobre o no la prestación por cuidados en el entorno familiar", reza textualmente el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, donde subraya que con un Gobierno del PP "la dependencia llegará a tiempo".

TRANSFORMAR LA DEPENDENCIA

Ya en la Ponencia Política aprobada en su Congreso Nacional de 2025, el PP prometía "transformar la dependencia para que esté correctamente financiada y se convierta en un sistema de cuidados digno, accesible y humano, donde todas las familias sepan que no están solas, y donde cuidar a quien lo necesita no signifique sacrificarlo todo".

En esa ponencia --que se debatió en el cónclave en el que Feijóo fue reelegido presidente del partido--, el PP reconocía el "inmenso esfuerzo que hacen las familias con personas con discapacidad, dependientes y enfermos graves a su cargo".

"Tenemos que ser capaces de asegurar la calidad de los cuidados en el hogar y dar mayor valor social al trabajo no remunerado", afirmaba, para añadir que "nadie debería verse obligado a renunciar a su empleo o a su bienestar por falta de apoyos en esta tarea".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Condenado a 14 años por violar a su sobrina, una menor tutelada por la Generalitat de Cataluña: las agresiones se prolongaron durante cinco años

El acusado asumió temporalmente la guarda de la adolescente, quien relató que los abusos ocurrieron “casi cada noche” durante el tiempo que residió en la casa de su tío

Condenado a 14 años por violar a su sobrina, una menor tutelada por la Generalitat de Cataluña: las agresiones se prolongaron durante cinco años

Guía completa de las actividades en Madrid por el Día de la Almudena este lunes 9 de noviembre: conciertos, gastronomía y tradición castiza

La capital española conmemora este lunes la festividad de su patrona con actos religiosos en la catedral y espectáculos que incluyen danza, zarzuela y el reparto de 1.000 raciones de un dulce tradicional

Guía completa de las actividades en Madrid por el Día de la Almudena este lunes 9 de noviembre: conciertos, gastronomía y tradición castiza

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Como cada domingo, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Julieta le comunica su renuncia a Manuel y Máximo cede ante Lorenzo

La ficción de RTVE mantiene en vilo a la audiencia con las investigaciones de Curro y Manuel sobre la muerte de Jana

Avance semanal de ‘La Promesa’ del lunes 9 al viernes 13 de noviembre: Julieta le comunica su renuncia a Manuel y Máximo cede ante Lorenzo

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

El Ministerio de Defensa ha informado que las causas del suceso están bajo investigación

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Muere un soldado durante unas maniobras de instrucción en Zaragoza

Un concejal de Almeida saca 18.000 euros de la partida para arreglar aceras en Chamberí y las destina a comprar 240 figuritas de las Meninas

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

ECONOMÍA

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

DEPORTES

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu