Feijóo pide a los directivos de Adif que devuelvan las gratificaciones que han cobrado

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Málaga, 8 nov (EFE).- El presidente del PP y candidato de su partido en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este domingo que los directivos de Adif devuelvan las gratificaciones que han cobrado.

"Si tienen un ápice de dignidad que las devuelvan", ha clamado en un acto electoral celebrado en Málaga, en el que ha subrayado que estos directivos no pueden ser "premiados" por convertir la alta velocidad ferroviaria en "una vergüenza internacional" tras los accidentes de Adamuz y Urda.

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Feijóo ha prometido que si gobierna revisará "palmo a palmo cada traviesa" de la red ferroviaria. EFE

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