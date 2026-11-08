Feijóo pide a los directivos de Adif que devuelvan las gratificaciones que han cobrado

Málaga, 8 nov (EFE).- El presidente del PP y candidato de su partido en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha reivindicado este domingo que los directivos de Adif devuelvan las gratificaciones que han cobrado.
"Si tienen un ápice de dignidad que las devuelvan", ha clamado en un acto electoral celebrado en Málaga, en el que ha subrayado que estos directivos no pueden ser "premiados" por convertir la alta velocidad ferroviaria en "una vergüenza internacional" tras los accidentes de Adamuz y Urda.
PUBLICIDAD
Feijóo ha prometido que si gobierna revisará "palmo a palmo cada traviesa" de la red ferroviaria. EFE
(foto) (vídeo) (audio)
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Últimas Noticias
Casa Real decide suspender el viaje de la reina Letizia a Bolivia por segunda vez ante la falta de seguridad del país
La consorte planeaba visitar este 2026 el país latinoamericano como cooperante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Pedro Sánchez pide votar “como el Papa y la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes
El presidente del Gobierno apela al voto masivo para “no viajar al pasado” y el líder del PP para culminar “el cambio”
Precio de la luz en España este lunes
Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio
Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once
Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo
Una vecina de Barakaldo que cuidaba gatos callejeros deja a su muerte casi 50.000 euros en herencia para construir un refugio de felinos: el Ayuntamiento lo cumplirá
El Consistorio invertirá los recursos en una estructura que gestionará la asociación Lagunak, dedicada al cuidado animal
MÁS NOTICIAS