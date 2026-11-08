Feijóo aspira a una mayoría "cómoda": "Hacer una coalición de Gobierno con Vox no depende de mí"

04/11/2026 El presidente del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo, durante una entrevista dirigida por el director de La Razón, Francisco Marhuenda, a 4 de noviembre de 2026, en Madrid (España). POLITICA A. Pérez Meca - Europa Press

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que la posibilidad de formar un Gobierno de coalición con Vox si llega a La Moncloa tras las próximas elecciones generales no depende de él, aunque ha defendido que su objetivo es gobernar en solitario con una mayoría suficiente en el Congreso y el Senado.

"Hacer o no una coalición de Gobierno no depende de mí. Yo tengo muy claro lo que quiero, mi oferta política. Las veces que he hablado con el líder de Vox jamás sacó en la conversación nada sobre ministerios de Estado o de no Estado, de primer o de segundo rango. Nunca hemos hablado de eso", ha afirmado en una entrevista con 'El País', recogida por Europa Press.

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Feijóo asegura que tiene "muy claro" que lo mejor para España es tener un Gobierno en solitario del PP "para hacer lo que hay que hacer. "Hay que hacerlo bien y rápido, España necesita un presidente que tenga en las Cortes una mayoría suficiente para gobernar en solitario", ha recalcado.

Preguntado por si prefiere mantener a Vox fuera del Gobierno que incorporarlo a una coalición, Feijóo ha reiterado que su objetivo es "tener una mayoría suficiente en el Congreso y en el Senado y tener acuerdos de apoyo parlamentario con la tercera fuerza política, que es Vox. ¿Es imposible que se dé esa circunstancia? En mi opinión, no", ha añadido.

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"Esta legislatura nació muerta, nació con un Gobierno que perdió las elecciones y que se edificó con la entrega del Código Penal, con la amnistía y con un pacto encapuchado con Bildu. Han sido tres años de inacción, de falta de Presupuestos. Todo esto ha sido muy largo", ha señalado.

En este sentido, ha considerado que el PP está yendo "de menos a más" en la campaña, mientras que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está consiguiendo "desactivar a toda la izquierda y absorberla".

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LOS ACUERDOS CON VOX

Sobre los acuerdos alcanzados con Vox en el Senado y en distintas comunidades autónomas, Feijóo ha defendido que la legitimidad de los partidos se la conceden los ciudadanos y ha recordado que la formación de Abascal es actualmente la tercera fuerza política del país. "Incluso en las transferencias de voto hay gente que votó al PSOE y que dice que va a votar a Vox. No sé si es el 3%, el 4% o el 5%", ha apuntado.

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En cuanto a la prioridad nacional que reclama Vox, ha afirmado que el PP ya ha pactado su contenido, aunque ha precisado que no coincide con el planteamiento de la formación de Abascal. "La prioridad nacional se basa en el arraigo, no en la nacionalidad, y en el respeto a la Constitución y a los tratados europeos; no se puede acordar nada fuera de la Constitución y de los tratados", ha explicado.

Asimismo, ha defendido que "toda la gente que reside legalmente en España debe tener una sanidad pública" y que quienes se encuentren en situación irregular deben contar con "unas prestaciones básicas en el ámbito de la salud pública, en el ámbito de la urgencia, de la emergencia vital".

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ABORTO, VIOLENCIA MACHISTA Y CULTURA

En materia de aborto, Feijóo ha defendido que las menores de 16 y 17 años deban informar a sus padres de su decisión de interrumpir el embarazo, aunque ha matizado que su propuesta se refiere al "conocimiento" y no al consentimiento paterno. "¿Por qué una menor de 16 años no tiene que dar ninguna información a sus padres? Hablé con asociaciones feministas que han estudiado este asunto y me decían que, en los supuestos de incesto o de abusos familiares, en ningún caso se puede comunicar a los padres. Pero en el resto es un debate que se puede dar", ha argumentado.

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El líder del PP ha asegurado que, si una mujer decide interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de los plazos establecidos por la ley, debe contar con asistencia médica. "Hay que garantizar una buena prestación sanitaria a las mujeres que quieren interrumpir su embarazo y también ayudar a las mujeres que tienen dudas porque creen que económicamente no son capaces de sacar adelante a su hija o a su hijo", ha señalado.

Asimismo, ha expresado su preferencia por utilizar la expresión "violencia machista" frente a la de violencia intrafamiliar. "Hay mucha gente en los cementerios asesinada a manos de sus maridos, de sus parejas, de sus exparejas. Hay miles de huérfanos", ha afirmado, antes de criticar la gestión del Gobierno en esta materia: "Las pulseras antimaltrato no han funcionado, la ley del solo sí es sí ha sido un disparate", ha indicado.

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Sobre la financiación pública de producciones de cine, cuestionada en Castilla y León por Vox cuando impliquen supuesto "adoctrinamiento ideológico", Feijóo ha defendido que "la cultura ha de ser reivindicativa, libre", aunque ha considerado que no le parece mal impedir la financiación de "planteamientos ideológicos sectarios, partidistas y excluyentes".

"Si alguien quiere hacer una película sobre los años de plomo de ETA, ciertas administraciones públicas jamás le ayudarán. Eso es censura. Y si se hace lo mismo del otro lado, también lo será", ha apuntado.

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VIVIENDA, DEFENSA Y CORRUPCIÓN

En materia de vivienda, ha confirmado que derogará los decretos aprobados por el Gobierno porque, a su juicio, perjudican tanto a inquilinos como a propietarios. "No cambio de opinión; he votado en contra. Los decretos perjudican a los inquilinos y a los propietarios. Y a los hechos me remito. No hay un solo medio de comunicación que no haya publicado que se está reduciendo, con mayor o menor intensidad, el número de viviendas en alquiler", ha argumentado.

Respecto al gasto en defensa, ha evitado comprometerse con el objetivo del 5% del PIB reclamado por el presidente estadounidense, Donald Trump, y ha asegurado que antes realizará una auditoría de las cuentas públicas. "Si no puedo gastar el 3,5%, tendré que aplazar esas decisiones, porque yo no voy a gastar lo que no tengo ni voy a recortar los servicios públicos esenciales", ha afirmado.

Por último, Feijóo ha defendido su trayectoria frente a las preguntas sobre los casos de corrupción que han afectado al PP y ha asegurado que durante sus 14 años en distintos gobiernos no ha tenido "un solo caso de corrupción". "Si pillo a alguien, me lo cargo; me lo cargo esa mañana", ha advertido.