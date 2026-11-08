El jugador del Ademar Álex Lodos se despide de la temporada tras otra lesión de rodilla

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León, 8 nov (EFE).- El lateral izquierdo leonés del Abanca Ademar, Álex Lodos, dice adiós a lo que resta de temporada tras un calvario de lesiones que le obligará a ser intervenido quirúrgicamente de nuevo en la rodilla izquierda, según confirmó a EFE el jugador.

Lodos, que se retiró lesionado en el encuentro disputado hace dos semanas en la cancha del Horneo Alicante (32-35) tras golpearse con un rival en la rodilla izquierda, ya había sido operado en mayo de 2025.

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Pese a que la resonancia magnética había descartado una lesión de gravedad -según comunicó el club-, una segunda prueba reveló que sufre otra grave lesión en la articulación y que tendrá que pasar por quirófano.

El joven jugador de la cantera ademarista tendrá que volver a pasar por la tesitura de una intervención quirúrgica compleja, que ya ha superado en las tres ocasiones anteriores.

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Una situación que le ha supuesto perder muchos meses de competición desde que llegó al primer equipo leonés y, tras la última confirmación, se perderá lo que resta de temporada. EFE

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