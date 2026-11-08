El Independiente del Valle, campeón tras el empate del Macará

Guayaquil (Ecuador), 8 nov (EFE).- El Independiente del Valle ganó por anticipado este domingo el título de la liga profesional ecuatoriana tras el empate de su principal perseguidor, el Macará de Ambato, ante el Universidad Católica (2-2) en la sexta fecha del hexagonal final.
Mientras el cuadro del Valle se aprestaba a disputar su partido de este domingo ante el Aucas, el empate del Macará consolidó ese logro, pues el equipo ambateño quedó con 67 puntos, contra los 81 del Independiente.
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De esta manera, el Independiente del Valle retuvo el título que ganó el año pasado en Ecuador y lo sumó al que se adjudicó por primera vez en el año 2021. EFE
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