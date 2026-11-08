El Cerezo Osaka de Pablo Machín gana el derbi al Gamba y pone fin a su mala racha

Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El técnico español Pablo Machín, entrenador del Cerezo Osaka, pudo por fin celebrar una victoria tras ocho encuentros ligueros sin lograrlo al imponerse como visitante en el derbi de la ciudad al Gamba Osaka por 2-3.
Dos tantos en los minutos 64 y 74 del sirio Pablo Sabbag y de Hayato Okuda permitieron al cuadro del entrenador soriano adquirir una ventaja de dos dianas que tan solo pudo ser recortada por los locales a nueve minutos del final por medio del australiano Eli Adams.
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La victoria permite al Cerezo Osaka subir a mitad de la tabla que sigue liderando el Tokyo con dos puntos de ventaja sobre el Kashiwa que dirige otro técnico español, Ricardo Rodríguez. EFE
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