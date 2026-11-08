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El aplaudido gesto de Budimir antes del empate ante el Athletic: "Tenemos un gran día"

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Pamplona, 8 nov (EFE).- El delantero croata de Osasuna Ante Budimir protagonizó un emotivo discurso en el vestuario antes de saltar al césped con las camisetas de homenaje a Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife recientemente fallecido.

No fue la noche de Ante Budimir en lo futbolístico. El delantero apenas pudo entrar en juego y no encontró ocasiones para dejar su sello en el empate ante el Athletic, pero antes del encuentro protagonizó una de las imágenes más emocionantes de la jornada. Un gesto que, una vez más, demuestra la sensibilidad y los valores del futbolista rojillo.

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Las cámaras captaron el momento en el que, mientras los jugadores de Osasuna terminaban de prepararse para saltar al terreno de juego con las camisetas de homenaje a Jesús de Miguel, Budimir tomó la palabra de forma espontánea para dirigirse a sus compañeros.

El croata quiso recordar el verdadero significado de aquel homenaje y poner en perspectiva el privilegio que supone poder disfrutar del fútbol. "Una cosa muy importante. No tenemos esta camiseta por tenerla", comenzó diciendo el delantero.

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Budimir continuó con una reflexión cargada de emoción: "Vamos ahí sabiendo que estamos agradecidos de estar en el campo jugando, mirando, calentando, estando en el banquillo… Pero no somos elegidos. Tenemos un gran día. Sin pensar ni antes ni después".

Unas palabras sencillas, pero de enorme calado, que reflejan una manera de entender el fútbol y la vida. Más allá del resultado, de los goles o de cualquier actuación individual, el delantero de Osasuna quiso recordar a sus compañeros la importancia de valorar cada momento y ser conscientes de que lo verdaderamente importante está por encima del deporte.

Un gesto que no pasó inadvertido y que ha despertado el aplauso y el respeto de los aficionados. Porque, aunque esta vez Budimir no pudo brillar sobre el césped, volvió a dejar una muestra de su calidad humana. EFE

lr/jr/og

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