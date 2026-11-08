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Daniel Hernando y Sara Reglero se coronan en el histórico Trofeo Marathon de cros

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Madrid, 8 nov (EFE).- Daniel Hernando, con su tercera victoria consecutiva, y Sara Reglero se impusieron este domingo en las carreras absolutas del Trofeo Marathon de campo a través, que por clubes se adjudicó el Club Atletismo San Sebastián de los Reyes-Clínicas Menorca, en la categoría masculina, y la Agrupación Deportiva Sprint, en la femenina.

El histórico Trofeo Marathon de campo a través celebró su edición número 67 estrenando nueva sede en el Parque Alcalde Agustín San José de Vicálvaro.

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La jornada comenzó con un homenaje a Julieta Gallego, la saltadora de longitud de la Agrupación Deportiva Sprint fallecida en el accidente ferroviario de Urda, y a Luis Calvo, uno de los fundadores de la Agrupación Deportiva Marathon, fallecido recientemente.

Daniel Hernando (A.D.Marathon), el ganador de las dos últimas ediciones, fue uno de los protagonistas de la carrera absoluta, que paró el crono en los ocho kilómetros en 24:55. Segundo fue Fabián Blanco (Bikila) y Marcos Oñate (Club Atletismo San Sebastián de los Reyes Clínicas Menorca).

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El Club Atletismo San Sebastián de los Reyes-Clínica Menorca se hizo con el título absoluto por delante de la Agrupación Deportiva Marathon y el Atletismo Cervantes Alcalá de Henares.

En la categoría femenina la atleta de la Asociación Atlética Móstoles Sara Reglero completó los 6,1 kilómetros de su prueba en 22:10. Ivana Zagorac (A.D.Sprint) y Lydia Jiménez (Metasport-Riba Roja) completaron el podio absoluto.

Por clubes se coronó campeón la Agrupación Deportiva Sprint, por delante de Running Pinto Seoane Pampín, segundo, y la Agrupación Deportiva Marathon, tercero. EFE

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