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Álvarez de Toledo señala el vínculo "entre una cleptocracia y la decadencia española"

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Pamplona, 8 nov (EFE).- La diputada del PP y número dos de la candidatura de este partido por Madrid al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha puesto de relieve este domingo en Pamplona el "vínculo directo entre una cleptocracia y la decadencia española", un proceso en el que, a su juicio, está inmerso el Gobierno de Pedro Sánchez.

Cleptocracia, ha dicho en un acto político celebrado en un hotel pamplonés, es "un grupo de personas que se hacen con el poder en un país y se dedican a repartírselo como un botín", lo que es "una inmensa inmoralidad en sí misma, pero además tiene consecuencias en forma de ruina y en forma de muerte".

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Álvarez de Toledo ha aseverado que en estos años no ha habido "un Gobierno en sentido estricto", y muestra de ello es "una legislatura entera sin presupuestos", sino que lo que ha habido "es ese proceso de mutación sigilosa, a veces escandalosa", de una democracia hacia "una cleptocracia".

Y el sistema "estalló", ha agregado, cuando el ministro José Luis Abalos "empezó a montar juergas con putas en un parador público".

"Estos van a ser recordados como los años de la indecencia", ha indicado la diputada, quien ha resaltado: "En el PP vamos a llegar hasta el final de esto; vamos a proteger a los españoles para que ya no tengan miedo de subirse a un tren y para que los culpables paguen".

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Al respecto, ha comentado que el ministro Óscar Puente dimite y "el PSOE pretende canonizarlo". En este sentido, ha enfatizado que "se empieza pactando con Bildu y se acaba jaleando al responsable político" de las muertes del accidente ferroviario, según ha manifestado.

Álvarez de Toledo ha considerado que los dirigentes socialistas "han extinguido cualquier brote de vida inteligente en el PSOE" y ha aventurado que "los escombros del PSOE van a tener que elegir entre refundación o extinción".

En el tuno de preguntas, la candidata ha asegurado que Pedro Sánchez "robó las primarias a sus compañeros de partido y ha intentado manosear el censo electoral", pero "frente a la amenaza o sospecha de fraude, máxima movilización".

También ha alertado de "la vuelta de la violencia política y la kale borroka" y ha sostenido que no tienen "ningún miedo" en el PP. "Ante su intimidación, nuestra firmeza más absoluta", ha señalado.

Tras recalcar que el presidente es "un prófugo de la responsabilidad política", ha censurado asimismo a unos sindicatos que "llevan ocho años comiendo gambas y ahora montan una huelga contra la oposición". EFE

(foto)

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