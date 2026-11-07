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Zaid Romero, baja definitiva del Getafe para enfrentarse al Villarreal

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Getafe (Madrid), 7 nov (EFE).- Zaid Romero, defensa argentino del Getafe, será baja este domingo frente al Villarreal después de no recuperarse completamente de la lesión muscular en el cuádriceps izquierdo que sufrió el pasado 10 de octubre contra el Barcelona, según confirmó este sábado su entrenador, José Bordalás.

"Confiábamos en que podía estar para el partido de mañana, pero finalmente las sensaciones no eran del todo buenas y no vamos a asumir riesgos. Vamos a esperar unos días porque es el último partido antes de este parón. Pero está bien. Las sensaciones son buenas y confiemos en poder tenerle pronto", declaró el técnico azulón en rueda de prensa.

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Romero, que abandonó lesionado el terreno de juego del Camp Nou en el minuto 37 durante el choque que perdió el Getafe frente al Barcelona, se ha perdido desde entonces siete encuentros oficiales: tres de Liga, frente al Rayo Vallecano, Athletic Club y Sevilla; tres de la Liga Conferencia, contra el Universitatea Craiova, Lugano y Brighton; y uno de la Copa del Rey, ante la Lebrijana.

El central argentino, habitual en las alineaciones de Bordalás antes de su lesión, regresó recientemente a los entrenamientos con el grupo, aunque deberá esperar al menos hasta después del parón internacional para reaparecer. EFE

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