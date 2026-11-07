Un muerto y varios heridos en una colisión frontal entre dos turismos en Estepona (Málaga)

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Málaga, 7 nov (EFE).- Una persona ha muerto y otras cuatro han resultado heridas en un accidente de tráfico mortal registrado este sábado en la autovía A-7 en Estepona (Málaga), según ha informado el servicio de Emergencias 112.

El accidente ha ocurrido sobre las 09:10 horas, cuando el Teléfono de Emergencias 112 recibió el primero de varios avisos que alertaban de una colisión frontal en la autovía, en el kilómetro 1.076, con varias personas heridas y algunas de ellas atrapadas.

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En ese momento, se activó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Consorcio Provincial y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que desplazó a la zona dos equipos médicos, una UVI móvil y un helicóptero medicalizado.

Los operativos desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de una persona, que quedó atrapada en el interior de uno de los vehículos y tuvo que ser rescatada por los bomberos.

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Además, los sanitarios han confirmado cuatro heridos, todos hombres con edades comprendidas entre los 22 y 51 años, que han sido evacuados al Hospital Costa del Sol. EFE