Tellado pide "bajarle el volumen a Rufián y sus bufonadas y subirlo a políticos serios"

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El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido este sábado "bajarle el volumen a Rufián y a sus bufonadas y subirle el volumen a políticos serios" como el candidato al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol.

Lo ha manifestado en un acto de precampaña en la biblioteca Foix del barrio de Sarrià de Barcelona, que ha abierto el presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, Daniel Sirera, y en el que han participado Albiol y el presidente del PP catalán.

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Tellado ha lamentado que durante años las leyes hayan quedado en manos de "personajes" como el cabeza de lista de ERC para las elecciones generales, Gabriel Rufián, y ha pedido devolverlas a manos de servidores públicos como Albiol.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)