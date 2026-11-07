Sánchez llama a votar contra la involución: "Hasta el Papa León XIV ha votado"

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección en las elecciones generales, Pedro Sánchez, ha situado el voto y la movilización como mejor receta contra lo que califica de involución: "Hasta el Papa León XIV ha votado", ha dicho aludiendo a su participación en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos.

Lo ha dicho este sábado en un acto de precampaña en el Refugio 1 del Moll de la Costa del Port de Tarragona, en que también han participado el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Jordi Hereu; el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y la cabeza de lista del PSC al Congreso por Tarragona, Ione Montalvo, ante unas 2.000 personas según el PSC.

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"Si votamos en masa, mandamos a casa Feijóo y a Abascal, así que a votar, a ganar y a gobernar cuatro años más", ha dicho el presidente, que pronostica que lo que define como ola de la ultraderecha se desmoronará en España, igual que ha pasado en Brasil y Estados Unidos.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)