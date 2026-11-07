Quique Álvarez: "Sería importante ganar al Almería para la moral y el crecimiento"

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Girona, 7 nov (EFE).- El técnico del Girona, Quique Álvarez, ha reconocido que sería "importante" ganar al Almería este domingo en Montilivi para la "moral y crecimiento" de su equipo, porque el conjunto andaluz es un rival que "a priori va a estar arriba" y que lleva nueve jornadas invicto.

El entrenador del conjunto catalán ha asegurado que una victoria acercaría al Girona a la parte alta de la clasificación y ha admitido la importancia de los tres siguientes partidos contra el Almería, el Oviedo y el Eibar.

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"Son un incentivo para ver dónde estamos. Son tres equipos de la parte media-alta por nombre y nos tiene que poner en nuestro sitio. Esto es muy largo porque todavía quedan tres cuartas partes del campeonato, pero van pasando las jornadas y ahora ya no estamos en el inicio", ha añadido.

Álvarez ha explicado que será "un partido especial" porque juega contra "un gran amigo, un amigo de la infancia", Francisco Javier García Pimienta, actual entrenador del Almería y conocido desde las categorías inferiores del Barcelona.De él ha asegurado que han "mamado" la misma idea de fútbol.

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También ha avisado que el Almería es un equipo "muy sólido" y "muy peligroso", con jugadores que pueden hacer daño en cualquier jugada y que es "muy completo" porque domina "muchas fases del juego".

"Son capaces de dominarte, pero también se encuentran cómodos cuando están en bloque medio-bajo y salen rápido al contragolpe", ha detallado.

El Girona, por su parte, viene de romper una dinámica de cuatro victorias y dos empates con la derrota en el campo de la Real Sociedad B (1-0) y Álvarez ha insistido en la necesidad de no "alejarse" de la mejora que estaba experimentando en las últimas semanas.

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También ha admitido que el equipo aún tiene margen de mejora porque debe ser "más agresivo en la presión" e intentar "robar más arriba" y también dar un paso adelante en el "juego asociativo en ataque".

El técnico gallego ha recordado la figura de Jesús de Miguel y ha tenido palabras de pésame para todo su entorno y para toda la familia del Tenerife.

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"Los jugadores estaban de acuerdo en no jugar. Yo no sé cuál es la mejor opción cuando pasa algo así. El dolor estará siempre. Es normal que la gente más cercana a él y más afectada no juegue, pero también creo que es bonito el homenaje que le vamos a hacer en todos los campos para recordarle como se merece", ha concluido. EFE

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