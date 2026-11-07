Olivia Smart y Tim Dieck, bronce en la Copa de China en su estreno en el Grand Prix

Guardar

Redacción Deportes, 7 nov (EFE).- La pareja española formada por Olivia Smart y Tim Dieck consiguieron este sábado en su estreno de la temporada la medalla de bronce en la Copa de China, tercera prueba del circuito Grand Prix de la Unión Internacional de Patinaje (ISU, por sus siglas en inglés), que se disputa en la ciudad de Shenzhen.

Smart y Dieck han sumado un total de 178,30 puntos después de quedar quinta tras la prueba de danza rítmica celebrada ayer, sábado, informa la Real Federación Española de Deportes de Hielo en un comunicado.

PUBLICIDAD

En danza rítmica, Smart, de origen británico, y Dieck, nacido en Alemania, obtuvieron 70,98 puntos, penalizados por un fallo en la salida de la elevación estacionaria, mientras que en la prueba libre de hoy, cosecharon 107,32 puntos, la tercera mejor nota del segmento.

La prueba la ganaron los británicos Lilah Fear y Lewis Gibson, con una puntuación global de 194,93, y segundo fueron los georgianos Diana Davis y Gleb Smolkin, con 193,54.

PUBLICIDAD

Con el bronce en China, el dúo español suma dos medallas en el principal circuito de la ISU desde que compiten juntos hace tres años, tras el tercer puesto logrado en Skate America 2024.

Su próxima cita en en el NHK Trophy, sexta y última prueba del Grand Prix, que se celebrará del 27 al 29 de noviembre en Tokio. EFE

PUBLICIDAD