Ndikumwenayo y Kwizera, las bazas españolas para batir a Berihu Aregawi en Itálica

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Santiponce (Sevilla), 7 nov (EFE).- El atleta etíope Berihu Aregawi es el gran favorito para la victoria en el XLIV Cross Internacional de Itálica, que se celebra este domingo en las ruinas de la ciudad romana, aunque los españoles Rodrigue Kwizera y Thierry Ndikumwenayo intentarán prolongar la serie de vencedores nacionales.

A sus 25 años, Berihu Aregawi presenta un palmarés envidiable tanto en la pista -fue subcampeón olímpico de 10.000 en París- como campo a través, puesto que atesora seis medallas mundialistas, entre ellas el oro por equipos conquistado este mismo año en Tallahassee (Estados Unidos).

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Los atletas de origen burundés pero afincados en Castellón Rodrigue Kwizera y Thierry Ndikumwenayo, con dos títulos cada uno en Itálica -en las últimas cuatro ediciones sólo el keniano Ronald Kwemoi (2023) los privó de la victoria-, serán los principales rivales de Aregawi.

Además del resto de fondistas españoles que buscan plaza para el Europeo de diciembre en Belgrado -Nassim Hassaous, Dani Arce, Yahya Aouina o Fernando Carro, entre otros-, son destacables las presencias de los kenianos Frankline Kibet, campeón mundial sub-20, Andrew Alamisi y Denis Kipkoech Kemboi.

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Etiopía también presenta a la máxima favorita en categoría femenina en la persona de Likina Amebaw, tercera el año pasado en Itálica y reciente ganadora en el Cross de Amorebieta, que también destaca en la pista -ganó la Liga de Diamantes en 5.000- y es campeona mundial de los 5 kilómetros en ruta.

Su compatriota Wosane Asefa y la ugandesa Charity Cherop, plata y bronce en el pasado Mundial sub-20 de campo a través, serán sus principales adversarias, aunque no conviene descartar a la experimentada atleta francesa Alice Finot, campeona de Europa y cuarta olímpica en 2024 en los 3.000 metros obstáculos.

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Entre las españolas, destaca la onubense María Forero, campeona continental sub-20 y sub-23 de la especialidad, la veterana sevillana Carolina Robles, cuyos mejores días en el cross pasaron tras su exitoso paso a la maratón, y otras internacionales como Ángela Viciosa, Marta Serrano y Carla Gallardo. EFE

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