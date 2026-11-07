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Máximo Quiles, líder en cuatro vueltas, y caída

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Redacción Deportes, 7 nov (EFE).- El español Máximo Quiles (KTM) ha marcado el mejor tiempo a las primeras de cambio en la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Catar de Moto3, que se ha disputado en el circuito de Lusail, y una vuelta después sufrió una caída.

En apenas cuatro vueltas, Máximo Quiles ya era el líder en la tabla de tiempos con un registro de 2:03.286, seguido por el malayo Hakim Danish (KTM) y el español David Muñoz (KTM), quien ayer sufrió una fuerte caída de la que aparentemente parece estar bastante recuperado.

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El fuerte ritmo que imprimió a este comienzo de sesión Máximo Quiles le hizo cometer un nuevo error al ya campeón del mundo de Moto3, que se fue nuevamente por los suelos en la curva ocho -ayer cayó en la curva nueve-, al lanzarlo por los aires su moto tras sufrir un fuerte 'latigazo'.

Molesto con su error, Quiles estaba en uno de los puntos del circuito más lejano de los talleres, lo que a buen seguro iba a condicionar, como así fue, los planes previstos para estos segundos entrenamientos libres, al tener que esperar que los comisarios de pista devolviesen la moto a su taller para poder reparar los daños.

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Ausente el líder del campeonato y el más rápido hasta el momento en Lusail, sus rivales tuvieron el camino expedito para batir al campeón, pero nadie pudo con su registro y quien más se acercó fue David Almansa (KTM), al rodar en 2:03.529, 97 milésimas de segundo por delante de Hakim Danish y algo más de dos décimas de segundo sobre Brian Uriarte (KTM), quien mejoró sensiblemente respecto de su rendimiento en primer día. EFE

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