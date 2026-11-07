Manuel González ejerce de líder y marca el mejor tiempo

Guardar

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- El español Manuel González (Kalex), ejerció de lo que es y lideró la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Catar de Moto2, en el circuito de Lusail.

González marcó un mejor tiempo de 1:56.334 para concluir primero la tanda, por delante de su rival en el campeonato, el español Izan Guevara (Boscoscuro), con el australiano Senna Agius (Kalex), tercero.

PUBLICIDAD

Lo hizo en la práctica oficial, con nuevo récord absoluto (1:55.897), y lo ha vuelto a hacer en la segunda tanda libre de pruebas el español Daniel Holgado, que en la tercera vuelta ya era líder con un tiempo de 1:56.614, por delante del líder del campeonato, Manuel González (Kalex), que paró el cronómetro en esa misma vuelta en 1:56.667.

'Manugas' González se está empleando a fondo para intentar defender su primer puesto en la clasificación del mundial de los ataques de un cada vez más efectivo Izan Guevara (Boscoscuro), cuarto en los primeros minutos de la sesión, por detrás del hispano colombiano David Alonso (Kalex).

PUBLICIDAD

Ese 'lapso' de vueltas podría decirse que fue el primer 'time attack' de los pilotos, salvo en el caso de Alex Escrig, quien tuvo problemas técnicos con su Forward, que al final intentaron solucionar los ingenieros de su equipo con el cambio completo de la centralita electrónica para concluir la tanda libre décimo.

En el último tercio de la tanda libre los pilotos volvieron a 'atacar' la tabla de tiempos con un primer protagonista en el australiano Senna Agius (Kalex), que se puso líder con 1:56.514, una décima de segundo más rápido que Holgado, pero con González, por detrás, marcando parciales de vuelta rápida que le encaramaron a la primera posición con 1:56.334.

PUBLICIDAD

Como para dejar claro que sigue siendo el rival a tener en cuenta, por detrás de González llegó su oponente en el campeonato, Izan Guevara, para rodar en 1:56.422, lo que le dejaba a 88 milésimas del líder de Moto2. Agius tercero, por delante de los pilotos CFMoto del equipo de Jorge Martínez 'Aspar', Daniel Holgado y David Alonso. EFE