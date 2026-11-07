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La Unión Caribeña de Fútbol da su apoyo a Infantino para seguir al frente de la FIFA

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Redacción Deportes, 7 nov (EFE).- La Unión Caribeña de Fútbol (CFU, por sus siglas en inglés), que agrupa a 25 miembros afiliados a la FIFA, han mostrado su apoyo a Gianni Infantino para que sea reelegido presidente del organismo rector del fútbol mundial para un tercer mandato al valorar los resultados de su gestión.

En su reunión celebrada en Santa Lucía, la CFU, una de las asociaciones que integran la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf), consensuó una postura común de sus federaciones, de las que 25 están afiliadas a la FIFA y seis no.

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"La CFU reafirma su compromiso colectivo de fortalecer la unidad regional, impulsar el desarrollo del fútbol y consolidar los progresos alcanzados en todo el Caribe", afirma la organización caribeña en un comunicado.

De los 41 miembros de la Concacaf, una de las seis confederaciones continentales de la FIFA, 25 corresponden a países caribeños, por lo que tienen un peso sustancial en Centroamérica y Norteamérica.

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Las elecciones para presidir la FIFA tendrán lugar el próximo 18 de marzo en Rabat y por ahora, se han postulado el exjugador de fútbol suizo Ramón Vega y el japonés Kozo Tashima, presidente honorario de la Asociación de Fútbol de Japón (JFA), además de Infantino, en el cargo desde 2016.

En su apoyo a Infantino, la CFU reconoce "las iniciativas de desarrollo de la FIFA, incluidas las inversiones en infraestructura futbolística, programas técnicos, competiciones, fútbol juvenil y femenino, y el fortalecimiento de la capacidad institucional".

"Estos programas han contribuido a los esfuerzos por fortalecer el desarrollo del fútbol y crear oportunidades en toda la región. La CFU también reconoce la importancia de garantizar que el próximo ciclo de desarrollo genere beneficios sostenibles para sus federaciones miembro", añade la nota.

La unión caribeña confía en que la FIFA siga abogando por la rendición de cuentas y mantenga "los más altos estándares de gobernanza e impulsando las reformas necesarias para garantizar que cada asociación miembro esté representada y reciba un servicio justo". EFE

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