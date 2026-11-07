La borrasca Bruna y frentes asociados dejan lluvias en Canarias y norte y oeste peninsular

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Madrid, 7 nov (EFE).- La borrasca Bruna, en su acercamiento a España, y frentes asociados dejarán este sábado cielos nubosos y precipitaciones en el norte y oeste peninsulares y en Canarias, donde la lluvia generará grandes acumulados, con rachas de viento fuertes y muy fuertes.

El domingo la inestabilidad se extenderá a más zonas en la península y se mantendrá en el archipiélago.

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que un frente que entrará ya debilitado dejará este sábado cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles en la mayor parte del centro, noroeste y oeste peninsular, que serán más abundantes e intensas en Galicia.

En el resto de la península y Baleares habrá intervalos nubosos, con alternancia de cielos nubosos de oeste a este al paso de un frente asociado que podría dejar alguna lluvia débil y aislada. En el tercio sur peninsular y Baleares habrá tiempo estable.

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En Canarias se registrarán a primeras horas intervalos nubosos, pero, a medida que se vaya acercando un frente, aumentarán los cielos nubosos o cubiertos, con probables precipitaciones en las islas occidentales, sin descartarse que sean muy fuertes y con tormenta en La Palma al final de la jornada.

Las temperaturas descenderán este sábado en el cuadrante nordeste peninsular, ascenderán en Canarias y vertientes atlántica y cantábrica, mientras en las regiones mediterráneas habrá pocos cambios.

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Se prevé un aumento de las mínimas en la mayor parte de la Península, ascenso que se dará de forma acusada en el cuadrante noroeste, donde llegarán a ser notables en amplias zonas. En regiones mediterráneas y en Canarias habrá pocos cambios.

Con el aumento de las temperaturas mínimas, las heladas se limitarán al Pirineo y de forma local a la Ibérica y Cantábrica.

Un frente dejará cielos nubosos y cubiertos en la Península, con lluvias fuertes y acumulados significativos en el norte y oeste peninsulares, precipitaciones que localmente pueden ir acompañadas de tormentas.

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Se prevén precipitaciones fuertes en Andalucía occidental, Extremadura, el oeste de Castilla y León, Sistema Central, Galicia, el sur del Pirineo y oeste de la Cordillera Ibérica.

Habrá lluvias abundantes en Canarias, sobre todo en las islas más occidentales, que podrán ir acompañadas de tormentas ocasionales.

Las temperaturas máximas ascenderán en el cuadrante nordeste peninsular, ascenso que podrá ser notable en esa zona, así como en litorales de Galicia y Cantábrico y en las islas Canarias más orientales. En el resto del archipiélago canario se registrarán descensos ligeros así como en los tercios sur y oeste peninsulares.

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En el resto del territorio habrá pocos cambios. Las mínimas ascenderán en la mayor parte del país.

Soplará viento de flojo a moderado en la Península y Baleares, con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en el Estrecho, litorales del golfo de Cádiz y de Galicia y montañas del norte.

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Canarias, con viento del sur y suroeste y también con intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes. EFE

(foto) (vídeo)