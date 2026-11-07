Irene Montero arremete contra Ayuso: "Mafia es comprarte un ático de 6 millones de euros"

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Madrid, 7 nov (EFE).- La candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno para las próximas elecciones generales, Irene Montero, ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de ser "mafia" al comprarse un ático "con dinero de los madrileños" y "ordenar que más de 7.000 personas murieran en las residencias".

Así lo ha defendido Montero durante su participación este sábado en un acto de precampaña en Madrid, al que ha acudido acompañada del candidato de ERC, Gabriel Rufián, tras el acuerdo de colaboración entre Podemos y ERC para el 29N.

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Montero ha respondido así a las declaraciones que hizo la propia Díaz Ayuso, que afirmó que la huelga general convocada el próximo 11 de noviembre es "corrupción mafiosa" propiciada por los sindicatos y los partidos de la izquierda.

"Mafia es ordenar que más de 7.000 personas mueran en las residencias y no darles atención sanitaria en el peor momento de la pandemia (...) y que tu hermano se forre siendo comisionista de mascarillas", ha denunciado la candidata de Podemos, al mismo tiempo que los asistentes gritaban "Ayuso dimisión". EFE

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