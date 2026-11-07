Espana agencias

González y Guevara, y seis pilotos más, sancionados con la pérdida de tres puestos

Guardar

Redacción deportes, 7 nov (EFE).- Los españoles Manuel González (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro), primero y segundo en la clasificación provisional del Mundial, han sido sancionados, con seis pilotos más, con la pérdida de tres posiciones para el Gran Premio de Catar de Moto2.

Tanto González como Guevara, junto a esos seis pilotos más, se incorporaron a la pista en grupo, durante la segunda clasificación, con lo que interfirieron en el rendimiento del español Daniel Muñoz (Kalex), que en ese momento comenzaba su vuelta lanzada y tuvo que apartarse.

PUBLICIDAD

Además de González y Guevara, por el mismo motivo, han sido sancionados el belga Barry Baltus (Kalex), el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), el australiano Senna Agius (Kalex), el neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex), Adrián Huertas (Kalex) y Xabi Zurutuza (Kalex). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

El Observatorio de la Vida Militar contabilizó 1.215 desistimientos en 2025, frente a 455 un año antes, y reclama mejorar los incentivos económicos y las ayudas a la movilidad

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Los trámites consulares mantienen pendientes los traslados de dos ciudadanos extranjeros identificados

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

Fernando Clavijo ha reclamado un plan coordinado con recursos, medidas concretas y plazos de ejecución ante la presión migratoria en Canarias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados ganadores del Super Once del Sorteo 4

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

El líder socialista ha defendido la gestión de su Gobierno en Cataluña y ha reivindicado el legado de la izquierda ante el 29-N

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Las renuncias a ascender se disparan entre los militares ante el coste de cambiar de destino

Los restos mortales de 67 de las 69 víctimas del accidente de Urda ya han sido entregados a sus familias

Pedro Sánchez se compromete a reforzar la sanidad en El Hierro y convocar de urgencia la Comisión Interministerial de Inmigración

Pedro Sánchez vuelve a hablar del presidente de Argentina en la precampaña española: “No vamos a permitir que Milei defina qué es el socialismo”

Coche eléctrico y frío: trucos para que la calefacción no te robe autonomía

ECONOMÍA

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

Ismael Fernández, asesor financiero: “No mires ni un piso hasta que tengas la respuesta a estas cuatro preguntas”

Alfonso Muñoz, funcionario y divulgador, revela el momento perfecto para solicitar la jubilación anticipada: “Mira si te interesa trabajar todo un año para ganar 122 euros más”

DEPORTES

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu

La NFL vuelve a Madrid: horarios y actividades para vivir el ambiente antes del Falcons-Bengals en el Santiago Bernabéu

El crowdfunding para la familia de Jesús de Miguel supera los 100.000 euros con varias aportaciones de futbolistas: “Todo irá destinado a su hijo, su mujer y sus padres”

NFL Madrid 2026: cortes de tráfico este fin de semana, dónde aparcar para verlo y transporte público disponible

La NFL aterriza en el Bernabéu mientras el fútbol americano crece en España hacia la profesionalización a través del deporte escolar: “El futuro está en los colegios”