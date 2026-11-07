González y Guevara, y seis pilotos más, sancionados con la pérdida de tres puestos

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Redacción deportes, 7 nov (EFE).- Los españoles Manuel González (Kalex) e Izan Guevara (Boscoscuro), primero y segundo en la clasificación provisional del Mundial, han sido sancionados, con seis pilotos más, con la pérdida de tres posiciones para el Gran Premio de Catar de Moto2.

Tanto González como Guevara, junto a esos seis pilotos más, se incorporaron a la pista en grupo, durante la segunda clasificación, con lo que interfirieron en el rendimiento del español Daniel Muñoz (Kalex), que en ese momento comenzaba su vuelta lanzada y tuvo que apartarse.

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Además de González y Guevara, por el mismo motivo, han sido sancionados el belga Barry Baltus (Kalex), el japonés Ayumu Sasaki (Kalex), el australiano Senna Agius (Kalex), el neerlandés Zonta Van den Goorbergh (Kalex), Adrián Huertas (Kalex) y Xabi Zurutuza (Kalex). EFE