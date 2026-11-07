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Fondo Impacto Social dota 2 millones para la Escuela Oficios de personas con discapacidad

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Madrid, 7 nov (EFE).- El Fondo de Impacto Social (FIS), adscrito al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y gestionado por Cofides, ha concedido un préstamo de 2 millones de euros al centro especial de empleo SIFU para la puesta en marcha de su primera Escuela de Oficios.

Este proyecto está destinado a mejorar la formación y favorecer la inclusión sociolaboral de personas con discapacidad y otros colectivos en riesgo de exclusión, según ha explicado el citado Ministerio en un comunicado remitido este sábado.

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El proyecto apoyado por el FIS contempla la creación de tres centros de formación especializados en profesiones con alta demanda laboral, como limpieza profesional, jardinería y mantenimiento de zonas verdes, manipulación, logística y tareas auxiliares.

Su modelo formativo tendrá un marcado carácter práctico, al que se dedicará aproximadamente el 70 % de la formación.

Mediante esta escuela, SIFU se propone reforzar las competencias profesionales de los alumnos y facilitar su acceso al mercado laboral.

La financiación del FIS se destinará a las inversiones necesarias para poner en marcha la Escuela de Oficios, así como a materiales formativos y sistemas de gestión.

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El proyecto prevé formar entre 2.000 y 2.500 alumnos durante su primer año de actividad y alcanzar una tasa de inserción laboral superior al 60 %.

El Fondo de Impacto Social, financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), ha cerrado la fase de inversión con todos sus recursos, 400 millones de euros, comprometidos en 39 operaciones que han permitido movilizar hasta 1.330 millones de euros de inversión total en España. EFE

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