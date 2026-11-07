El Valencia busca su cuarta victoria en la pista del Burgos que aún no ha ganado en casa

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Valencia, 7 nov (EFE).- El Valencia Basket buscará este domingo su cuarta victoria seguida en la Liga Endesa en la pista de un San Pablo Burgos, que aún no ha ganado ante su público, y lo hará tras haber logrado este jueves en la pista del Armani Milán una trabajada victoria que le permite igualar su mejor arranque histórico en la Euroliga tras los diez primeros encuentros en la competición continental.

El encuentro de este domingo supondrá el regreso del argentino Gonzalo Corbalán a Burgos, club que le abrió las puertas del baloncesto europeo y en el que estuvo cinco años hasta que este verano dejó la entidad para fichar por el Valencia Basket.

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El conjunto valenciano llega a esta cita tras haber enlazado tres triunfos en la competición doméstica, ante el UCAM Murcia, el Kosner Baskonia y el MoraBanc Andorra. Esas victorias le han convertido en el segundo equipo más en forma de la Liga por detrás del Real Madrid y le han elevado a la segunda plaza de la clasificación.

Eso sí, su balance de cuatro triunfos y dos derrotas es el mismo que tiene otros seis equipos, los que completan con el equipo 'taronja' y el Real Madrid, líder invicto de la Liga, los ocho primeros puestos de la clasificación.

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Con dos victorias en su casillero, el Burgos tiene solo un triunfo de margen sobre la zona de descenso. El equipo de Porfi Fisac ha sido capaz de ganar en las pistas del iLERNA Lleida y del Kids&Us Manresa pero ha perdido en la del Real Madrid y en su propia pista dente el Baskonia y el Monbús Obradoiro.

El exterior estadounidense DJ Steward es la principal referencia ofensiva del equipo burgalés, con una media de 17 puntos, acompañado de los interiores Christian Sengfelder y Sekou Doumbouya.

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Para el encuentro son baja segura los interiores Nikola Mirotic y Nate Reuvers pero podría regresar a la convocatoria Mo Gueye, que se ha perdido los dos últimos partidos por molestias en el pie derecho.

Si el estadounidense vuelve, Xavi Albert tendría que hacer un descarte técnico, aunque no podría ser Lucas Marí, el más habitual, dado que completará el cupo de cuatro jugadores de formación local con Josep Puerto, Mario Saint-Supéry y Álvaro Cárdenas.

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El choque supondrá un enfrentamiento de estilos porque el Valencia, con una media de 99 puntos es uno de los equipos que más posesiones genera y el Burgos, que tiene un promedio de 88 puntos, apuesta por un juego más pausado. EFE