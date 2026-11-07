El Museo de Bellas Artes de Sevilla reunirá 47 obras maestras de Juan de Mesa

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Sevilla, 7 nov (EFE).- El Museo de Bellas Artes de Sevilla reunirá un total de 47 obras procedentes de una treintena de instituciones en la exposición ‘Juan de Mesa (1583-1627)’, que abrirá sus puertas el próximo miércoles 18 de noviembre.

Será la primera ocasión en la que se exhibirán en un mismo espacio muchas de las obras maestras del escultor e imaginero cordobés, del que se realizará una revisión de su vida y su producción artística con ocasión del cuarto centenario de su fallecimiento, ha informado la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte en un comunicado.

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La consejera, Patricia del Pozo, ha destacado que la exposición reunirá una amplia selección de obras de Juan de Mesa para recorrer su evolución y conocer la variedad de temas presentes en su producción, "como los nuevos santos de la Contrarreforma y las imágenes de Jesús con la cruz a cuestas o de Cristo crucificado”.

Permitirá a los visitantes recorrer desde sus inicios hasta sus últimos trabajos acercándose a aspectos menos conocidos como su producción para oratorios particulares o las clausuras conventuales.

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Se expondrán los lienzos de Juan de Uceda y Francisco de Zurbarán –la ‘Virgen del Rosario’ y un ‘Cristo crucificado’, respectivamente– y la talla de ‘San José con el Niño’ de Juan Martínez Montañés, que permite alumbrar la influencia del maestro de Alcalá la Real en el joven escultor, formado como aprendiz de su taller entre los años 1606 y 1610.

La exposición ocupará la sala 5 y de temporales del Museo. La primera de ellas, la antigua iglesia del convento de la Merced, acogerá en el crucero, rodeados de la serie de Murillo para el convento de Capuchinos, las imágenes de tres crucificados de Mesa: el Cristo de la Vera Cruz, de Las Cabezas de San Juan, el Cristo de la Buena Muerte, de la hermandad de los Estudiantes, y el Cristo de la Conversión, de la hermandad de Montserrat.

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La sala de temporales acogerá, entre otras, las imágenes del Niño Jesús y los santos de la Contrarreforma para cerrar con la Virgen de las Angustias de Córdoba.

Las obras proceden de distintas cofradías y hermandades, tales como Montserrat, los Estudiantes, el Amor y el Museo, de Sevilla capital, así como las Angustias (Córdoba), la Vera Cruz (Las Cabezas de San Juan), Setefilla (Lora del Río) y Nuestra Señora de los Dolores (Santa Olalla de Cala, Huelva).

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De igual modo, colaboran instituciones como la Universidad de Sevilla, la Catedral, el Museo de Bellas Artes de Córdoba; el Museo Nacional de Escultura, con sede en Valladolid, y el Museo Frederic Marès, de Barcelona, entre otras. EFE

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