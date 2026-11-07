Eder Sarabia: "Nos hemos impuesto claramente al rival"

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Cornellà de Llobregat (Barcelona), 7 nov(EFE).- El entrenador del Espanyol, Eder Sarabia, ha afirmado tras el empate contra el Deportivo en el RCDE Stadium (0-0) que su equipo se ha "impuesto claramente al rival, que ha estado incómodo en todo momento", y ha señalado que el portero (Leo Román) "ha sido el mejor de ellos".

El técnico, en rueda de prensa, ha destacado "la predisposición y las ganas de entender" lo que ha pedido a sus futbolistas en su primer partido como responsable del banquillo. "La pena es que hemos podido merecer esa victoria y no la hemos conseguido", ha reflexionado el técnico vasco.

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Sarabia ha insistido en que el equipo "se ha merecido una nota muy alta" y ha señalado que "seguramente" la versión que ha mostrado el Espanyol está cerca de la que tiene en mente a largo plazo: "Más de lo que igual podíamos esperar porque este equipo tiene cosas y ya lo había demostrado contra el Villarreal (ganando 0-1)".

En cualquier caso, el entrenador ha aseverado que quedan "cosas por trabajar" y ha reconocido que ha faltado "encontrar las ventajas con balón" y "superioridades por dentro". Preguntado por su alineación, Sarabia ha explicado que los "planes de partido" irán cambiando en función de las circunstancias y los rivales.

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Eder Sarabia ha apuntado que el trabajo defensivo ha estado a la altura: "Fortuño apenas ha tenido que intervenir. Cuando ha entrado Adama, que siempre genera muchísimo, no ha generado nada y Aubameyang lo mismo. Tiene muchísimo mérito el partido que hemos hecho en defensa".

Respecto al cambio de versión del equipo en la segunda parte, ha reconocido que ha costado "encontrar algunas situaciones", pero ha destacado que el bloque las ha seguido hallando: "A veces corriendo, siendo un poco más directos... Lo iremos puliendo. Estoy muy contento porque hemos sido bastante superiores".

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Por otra parte, el entrenador se ha mostrado sorprendido por su primera semana de trabajo al frente del equipo. "No esperaba tanta convicción, tantas ganas de escuchar y de desarrollar lo que les pedimos. No venía problemas, veía todo oportunidades. Y ahora todavía las veo más. Me ha reforzado", ha afirmado.

Eder Sarabia ha augurado un buen futuro para el proyecto en las siguientes jornadas ligueras: "En poco tiempo vamos a poder ser ese equipo más dominador y encontrar fuerza y convicción para provocar las cosas que queremos que pasen, más que esperar a defender al rival". EFE

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