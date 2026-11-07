Detenido en Barcelona un presunto yihadista reincidente que incumplió las medidas de libertad vigilada

07/11/2026 La Policía alerta del aumento de robos de cuentas de WhatsApp con casi 600 denuncias en CyL y avisa de nuevas técnicas. La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un presunto yihadista simpatizante de la organización terrorista Daesh, acusado de un delito de adoctrinamiento terrorista activo y pasivo, después de que incumpliera reiteradamente las medidas cautelares que le fueron impuestas tras incumplir una condena por enaltecimiento y adoctrinamiento yihadista. POLITICA ESPAÑA EUROPA CASTILLA Y LEÓN SOCIEDAD POLICÍA NACIONAL

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La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un presunto yihadista simpatizante de la organización terrorista Daesh, acusado de un delito de adoctrinamiento terrorista activo y pasivo, después de que incumpliera reiteradamente las medidas cautelares que le fueron impuestas tras incumplir una condena por enaltecimiento y adoctrinamiento yihadista.

El arrestado, que presentaba un perfil de riesgo para la Seguridad Nacional, había sido detenido por primera vez en el año 2018 por estas causas y tras cumplir su condena, quedó en libertad vigilada desde 2021, con distintas medidas de control que habría incumplido de forma persistente, ha explicado la Policía en un comunicado.

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Entre las condiciones impuestas por la autoridad judicial figuraban la obligación de permanecer localizable a través de localizable mediante dispositivos electrónicos que permitieran su seguimiento, presentarse cada 15 días en dependencias policiales y no acceder a entornos virtuales susceptibles de favorecer la radicalización terrorista.

Policía Nacional ha indicado que el incumplimiento de estas medidas llevó a los agentes de información a iniciar una nueva investigación, durante la que detectaron indicios de nuevos hechos delictivos. El sospechoso mantenía perfiles en distintas redes sociales con contenido radical y estaba en contacto continuo con usuarios identificados como simpatizantes yihadistas.

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La detención se produjo el pasado martes en la ciudad de Barcelona. Durante la operación, los agentes también registraron su domicilio y decidieron intervenir varios dispositivos informáticos que ahora están siendo analizados.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información (CGI), con la colaboración de la Brigada Provincial de Información de Barcelona y bajo la dirección de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia Plaza número Uno de la Audiencia Nacional. El titular de este órgano judicial ha decretado el ingreso en prisión del detenido.

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