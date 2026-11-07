Desembarcan en El Hierro 205 personas de un cayuco y Salvamento escolta a otros dos

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Valverde (El Hierro), 7 nov (EFE).- Salvamento Marítimo escoltó hasta el muelle de La Restinga, en El Hierro, a un cayuco con 205 personas migrantes en la pasada medianoche y esta mañana se dirigen hacia el puerto de La Estaca otros dos cayucos acompañados por la Gardamar Urania y la patrullera Río Guadiato de la Guardia Civil.

En el primero de los casos, la Salvamar Navia contactó con la embarcación precaria a unas 12 millas de las costas de El Hierro y navegó junto a ella hasta el muelle de La Restinga, adonde llegaron sobre las 00.000 horas.

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Fuentes de Salvamento Marítimo detallan a EFE que los últimos cayucos localizados en aguas próximas a El Hierro a través del sistema integrado de vigilancia exterior (SIVE) son escoltados este sábado al puerto de La Estaca y no a La Restinga por la mayor envergadura de las embarcaciones que las escoltan, la Guardamar Urania y la patrullera Río Guadiato.

Además de estas asistencias hay una tercera en curso a unas 50 millas de Lanzarote, detallan las fuentes del organismo público.

Sin contar con estos últimos cayucos, en lo que va del presente mes de noviembre han llegado a Canarias casi 5.000 personas en pateras y cayucos, la mayoría a la isla de El Hierro, cuyo Cabildo ha decretado la emergencia social por la presión de los servicios públicos. EFE

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