Castilla-La Mancha desactiva la emergencia en Urda tras la retirada de todos los vagones

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Toledo, 7 nov (EFE).- La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha desactivado, a las 9:30 horas de este sábado, el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), una vez retirados todos los coches de los trenes en Urda (Toledo) tras el accidente ferroviario que ha causado la muerte de 69 personas y finalizado el dispositivo estático de la Guardia Civil en la zona.

El Platecam fue activado pasado día 28 de octubre tras la colisión de dos trenes en la localidad toledana y, en una nota de prensa, el Gobierno regional ha informado de que en la reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) mantenida este sábado se ha decretado la desactivación del plan.

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El Cecop ha tomado esta decisión en "vista la evolución favorable de las incidencias que motivaron su activación" y tras haberse finalizado los trabajos de inspección ocular por parte de la policía judicial a lo largo de esta semana.

Durante el tiempo que ha permanecido activado el Plan se han celebrado 8 reuniones del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), así como otras 21 del Cecop.

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El número de pacientes ingresados en Castilla-La Mancha, que fue en un inicio de 110, ha descendido a 11, dos en UCI y nueve en cama.

Los hospitalizados se reparten de la siguiente manera: Toledo registra 6 pacientes, 2 de ellos en UCI; en Mancha Centro (Alcázar de San Juan) permanece un paciente ingresado; Ciudad Real cuenta con 3; y Albacete también un ingresado.

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Por otro lado, el Centro Integrado de Datos (CID) continúa las labores consulares para entregar los restos mortales de las últimas tres víctimas del accidente, (dos de nacionalidad australiana y una de nacionalidad checa).

El Centro de Atención a Familiares ubicado en la Casa Sacerdotal de Toledo cerró definitivamente a las 15:00 horas de este viernes después de varias jornadas sin recibir usuarios.

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Cerca de 1.400 efectivos de los diferentes grupos de intervención que se han movilizado para este operativo y desde el Ejecutivo de García-Page se ha destacado la "excelente coordinación" de todas las partes implicadas para atender la emergencia.

El Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha se activó el pasado 28 de octubre, a las 9:15 horas, en Fase de Emergencia - Situación Operativa 1, tras la colisión de dos trenes de alta velocidad ocurrida en la localidad toledana de Urda, a las 8:54 horas de ese mismo día.

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Tras comprobar el alcance del siniestro, el Platecam subió a nivel 2 para solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencia (UME) en el escenario del accidente, un nivel que se mantuvo hasta el día 30 de octubre, cuando tras finalizar las principales labores de rescate y salvamento, así como la búsqueda de víctimas mortales, se redujo el Plan a Fase de Emergencia, Situación Operativa 1. EFE