Bordalás: "El Villarreal es un ejemplo a seguir"

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Getafe (Madrid), 7 nov (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, aseguró este sábado que el Villarreal, equipo al que se enfrentará este domingo en el estadio de La Cerámica, es "un ejemplo a seguir" por su crecimiento deportivo y estructural durante los últimos años y advirtió de que el conjunto azulón tendrá que completar "un gran partido" para conseguir un resultado positivo.

"Sabemos que nos enfrentamos a uno de los equipos que mejor crece en España. No solamente a nivel de plantilla, sino a nivel estructural, de infraestructuras, siempre está creciendo y mejorando. Es un ejemplo a seguir desde hace años", declaró en rueda de prensa.

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En este sentido, destacó el potencial económico y deportivo del conjunto castellonense, habitual participante en las competiciones europeas y aspirante a disputar la Liga de Campeones.

"El potencial de su plantilla es tremendo, con un presupuesto altísimo, con jugadores de un nivel altísimo que año tras año pelea por estar en Europa y jugar Champions. Eso habla de las dificultades que vamos a tener en el partido de mañana", añadió.

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Asimismo, reconoció que el escaso tiempo de recuperación después del encuentro europeo contra el Brighton condicionará la preparación del partido, aunque descartó utilizar el cansancio como excusa.

"La Conference ya está olvidada. Nos centramos ahora única y exclusivamente en la Liga, que es lo que nos da de comer. Hemos tenido poco tiempo para recuperar. Muy poco tiempo para preparar el partido. Eso no debe ser una excusa ni mucho menos. Confío plenamente en el compromiso de los jugadores", manifestó.

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Preguntado por la confección del once inicial, explicó que analizará el estado físico de sus futbolistas y los minutos acumulados durante las últimas semanas, sin tener en cuenta las posibles sanciones por acumulación de tarjetas.

Respecto a Zaid Romero, confirmó que el central argentino no estará disponible porque todavía no se encuentra completamente recuperado y prefieren no asumir riesgos antes del parón internacional.

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"Confiábamos en que podía estar para el partido de mañana, pero finalmente las sensaciones no eran del todo buenas y no vamos a asumir riesgos. Vamos a esperar unos días", explicó.

También elogió a Sebastián Boselli, que ha aprovechado la ausencia de su compañero para ganar protagonismo en el centro de la defensa, y destacó que siempre ha trabajado con compromiso pese a disfrutar de pocos minutos.

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"Al final ha tenido la oportunidad de jugar y consideramos que lo ha hecho francamente bien. Esa es la línea a seguir y se lo recordamos cada día. Estamos muy contentos porque es un jugador que hemos recuperado y que está ayudando muchísimo al equipo", afirmó.

Sobre Enes Ünal, aclaró que no fue titular frente al Brighton porque todavía arrastra molestias de un fuerte esguince en un pie y necesita dosificar esfuerzos para evitar una recaída.

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Por último, aplazó hasta después del parón internacional cualquier análisis sobre posibles fichajes en el mercado de invierno, cuando el club estudiará las necesidades de la plantilla y sus posibilidades económicas.

"No hemos podido hablar de ese tema (fichajes). Estamos centrados únicamente en el día a día. Hemos tenido muchos partidos de manera consecutiva. Ahora tenemos este último partido antes del parón. Luego tranquilamente ya analizaremos y veremos las necesidades y las posibilidades que el club pueda tener para poder incorporar o no a algún jugador en el mercado próximo. Eso llegará". EFE

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jjl/og